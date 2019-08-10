Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев поздравил партию «Оппозиционная платформа – За жизнь» со вторым местом на выборах в Верховную Раду Украины.

«В качестве председателя всероссийской политической партии "Единая Россия" поздравляю Вас с весомым результатом, полученным партией "Оппозиционная платформа – За жизнь" на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины. Доверие, оказанное избирателями возглавляемой Вами партии, свидетельствует о том, что значительное число украинских граждан выступает за восстановление дружественных, взаимовыгодных отношений с Россией», – говорится в поздравительной телеграмме Дмитрия Медведева Виктору Медведчуку.

Председатель «Единой России» подтвердил готовность к продолжению активного взаимодействия по партийной линии, выразив убеждение в том, что это отвечает коренным интересам России и Украины.

Кроме того, Дмитрий Медведев пожелал членам партии и всем «искренним сторонникам» развития российско-украинских отношений «счастья, благополучия и новых успехов».

Напомним, 10 июля 2019 года в московском офисе «Единой России» прошла встреча Виктора Медведчука, Юрия Бойко, Вадима Рабиновича и Тараса Козака с председателем партии «Единая Россия» Дмитрием Медведевым, а также с председателем Высшего совета партии «Единая Россия», представителем РФ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Востоке Украины Борисом Грызловым, руководством Госдумы: первым заместителем председателя Госдумы Александром Жуковым, заместителем председателя Госдумы, руководителем фракции «Единой России» Сергеем Неверовым.

В ходе встречи была достигнута договоренность о подготовке меморандума о межпартийном сотрудничестве.Стороны обсудили самые важные вопросы: восстановление мира в Украине, прямые поставки и снижение цены на газ, а также возможность наладить межпартийный диалог.