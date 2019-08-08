После победы на президентских выборах Владимира Зеленского за должность руководителя Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области разгорелось серьезное противостояние между разными группами влияния, пишет Моя Київщина.

Как сообщил журналист-расследователь Владимир Бойко на своей странице в Facebook, в окружении Владимира Зеленского за назначение начальника главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области полным ходом идут подковерные игры.

Так, по его данным, за кресло решили побороться две группы Богдана-Вавриша и группа Ивана Баканова.

Группа Богдана-Вавриша.

Бойко в своем посте пишет: «6 августа 2019 привели к президенту Зеленского некоего Александра Петровича Белоуса, заместителя начальника отдела «К» в киевском Главке, и стали уговаривать назначить его начальником Главного управления СБУ по Киеву и Киевской области – мол, он обещает «порвать» Виталия Кличко». Также он пишет, что к процессу лоббирования подключен генпродюсер «1+1», избранный народным депутатом, Александр Ткаченко.

Интересно, что Александр Петрович – не просто заместитель начальника регионального отдела «К», а всем известный Александр Белоус, который засветился в работе на беглого олигарха Сергея Курченко, у которого он «крышевал» сеть конвертационных центров. А после 2014 года он переметнулся на сторону победителей Революции Достоинства и стал обслуживать интересы скандально известного экс-главы СБУ Киева и Киевской области Сергея Семочко, а также одного из «приватовцев» Геннадия Боголюбова. Им очень интересен Киев и окрестности. В результате они привели Белоуса к Богдану и лоббировали его выдвижение на киевский главк.

Интересный момент по Белоусу: ради того, чтобы заслужить доверие своих новых покровителей, он начал сдавать всю сеть «конвертов» и реализовывать давние дела по ним, но при этом государство недосчитывалось миллионов гривен изъятых средств. В 2015 году разгорелся скандал с обысками в двух банках «Альянс» и «Гефест», о чем стало известно из открытого письма Еврейской общины Донбасса.

Официально обыски проходили с целью документирования незаконной деятельности конвертационных центров, которые пропускали деньги через эти два банка. «Кураторством» этих центров и занимался Билоус. После письма Еврейской общины в СМИ писали о том, что подчиненные Билоуса попросту обокрали банк и не только вынесли деньги конвертационного центра, но и вскрыли ячейки других клиентов банка. Якобы занимались этим следователи Дмитрий Алексеенко и Дмитрий Кувачов связанные с Александром Белоусом, которые процессуально «прикрыли» грабеж банка, а бойцы спецподразделения СБУ вынесли из банка, по некоторым оценкам, от 1 до 3 миллионов долларов. С такими покровителями дело об этом грабеже просто «умерло» в стенах Военной прокуратуры. Правда, данную историю впоследствии поднимали в стенах ВР в комитете по законодательному обеспечению правоохранительной деятельности во главе с Андреем Кожемякиным, но и тогда скандал завершился ничем.

Позднее Билоус еще раз пригодился для Сергея Семочко, когда тогдашний президент Петр Порошенко поставил задачу последнему всеми способами решить вопрос с Михаилом Саакашвили. В 2017 году Билоус фабрикует пленки, которые в последствии крутит генпрокурор Юрий Луценко с трибуны парламента, в которых Саакашвили обвинили в организации госпереворота. Напомним, по версии следствия, финансировал этот переворот Сергей Курченко. Тот самый беглый олигарх, о связях с которым пишет в своем посте в Facebook Владимир Бойко.

Помимо этого Билоус засвечен в ряде более мелких, но крайне циничных скандалах. Как мы уже писали ранее, еще одна история, в которой фигурирует Белоус – громкое дело с задержанием на взятке мэра Вышгорода Алексея Момота в апреле 2016 года. Резонансное дело о вымогательстве Момотом 1 миллиона евро почему-то очень быстро развалилось под давлением адвокатов и общественности.

Группа Баканова

В то же время у и.о. главы СБУ Ивана Баканова, близкого друга Зеленского, который сейчас является неформальным противовесом Андрея Богдана в Офисе президента, есть своя креатура на управление главком Киева и Киевской области.

Как пишет тот же Бойко, Баканов не знал о такой активности Богдана в этом направлении, и «на эту же должность хочет назначить своего доверенного человека – Владимира Терентьевича Горбенко, который при Януковиче трудился в Главке «К» и также занимался конвертационными центрами, но под руководством бывшего заместителя начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ Кравченко Павла Сергеевича (оперативный псевдоним «КПСС»)».

Все это может привести к серьезному конфликту между двумя группами влияния в команде Зеленского. Бойко предложил, что для того, чтобы избежать дальнейшей борьбы между Богданом и Бакановым за должность начальника киевского СБУ, «нужно разделить киевский Главк на два управления – отдельно по Киеву (для Богдана и Вавриша) и отдельно по Киевской области (для Баканова). И тогда в команде Новоизбранного наступят мир и покой». Впрочем, этот пирог настолько большой и вкусный, что поделить его не удастся. А значит, мы станем свидетелями затяжного противостояния…