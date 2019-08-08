Скандальный украинофоб и идеолог «русской весны» Константин Затулин пытается помочь пособнику российских спецслужб Сергею Коровченко украсть победу на выборах на 210 округе в Черниговской области. Об этом сообщают украинские СМИ.

Согласно подсчету ОИК, ставленник Тимошенко Сергей Коровченко якобы одержал победу.

Наблюдатели на выборах зафиксировали масштабные фальсификации со стороны Коровченко и потребовали провести пересчет голосов. Сейчас факты многочисленных фальсификаций рассматриваются в судах, по некоторым открыты уголовные производства. Одному из главных фигурантов фальсификаций - соратнице Коровченко и Затулина председателю ОИК 210 Оксане Соколовский светит до 10 лет тюрьмы.

В 2014 году Сергей Коровченко работал министром юстиции Крыма, и когда на полуостров пришли оккупанты, помог им организовать референдум. Об этом сейчас открыто говорит Затулин.

«Коровченко помню еще с 2014-го, когда народ Крыма принял историческое решение войти в состав России. Он, находясь на ключевой должности главы крымской юстиции, проявил мудрость, позволив состояться волеизъявлению крымского народа. Это – человек широкого кругозора, с исконно русским мировоззрением и панславянскими ценностями. Коровченко в Крыму лично поставил на место главарей украинских и татарских радикальных движений, которые заявляли про якобы незаконность референдума. Он составил тогда предписание, благодаря которому этих негодяев без суда и следствия депортировали из Крыма в колонии Воркуты и Салехарда», - рассказал Затулин, похвалив Коровченко за высокий организационный уровень проведения фейкового референдума.

Украинофоб Затулин прямо говорит, что Коровченко будет российским агентом, если попадет в Верховную Раду.

«Сегодня всем нам важно прекратить в Украине политическую отвратительную тягомотину в судах. Коровченко должен получить мандат нардепа и создать в Раде мостик дружбы между братскими народами России и Украины. У нас уже есть двусторонний юридический мост, построенный нашим давним соратником Виктором Медведчуком», - добавил Затулин.

«Избрание депутатом Сергея Коровченко, представителя партии Юлии Тимошенко, «позволит создать авторитетную точку вещания российских интересов в Украине, из которого пойдут харизматичные флюиды нашего исконного братства. Эти флюиды охладят градус кипения в котлах украинских фашиствующих радикалов, которые заменяют им головы», - говорит российский идеолог.

По данным СМИ, одной из задач Коровченко в Раде будет обеспечение сотрудничества «Оппозиционной платформы «За жизнь» Медведчука и «Батькивщины» Тимошенко.

Отметим, что Коровченко известен не только своим пособничеством россиянам, но и махинациями с продуктами питания. Так в Черниговской области его уличили в том, что он под видом бастурмы из говядины продавал местным жителям израильскую ослятину.