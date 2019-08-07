Зеленский использует СБУ для уничтожения реальной оппозиции - заявили на официальном сайте «Оппозиционной платформы ‒ За жизнь».

Представители партии открыто критикуют действия нынешнего президента страны и уверены, что своими действиями, он не только оскорбляет граждан Украины, но и ведет нечестную борьбу против политической силы, которая «реальными делами продвигает мир и возрождение страны».

«Вместо возрождения демократии развернута очередная волна репрессий против лидеров единственной реально оппозиционной силы» - заявляют представители партии.

«Зеленский и его партия предлагают под диктовку МВФ провести очередную волну распродажи госсобственности» -уверяют руководители «Оппозиционной платформы ‒ За жизнь».

Также на сайте «Оппозиционной платформы ‒ За жизнь» в заявлении сказано, что Зеленский пытается незаконно преследовать и репрессировать оппозицию, используя для этого подконтрольные суды и правоохранительные органы.

Представители «Оппозиционной платформы ‒ За жизнь» отметили, что Зеленский не спешит выполнять свои предвыборные обещания. Что его не интересуют ни урегулирование конфликта на Донбассе, ни снижение тарифов, ни создание новых рабочих мест, ни программы экономического развития страны. Нынешний президент, как и его предшественник, целиком и полностью поглощен собственной персоной и личными выгодами.

Вместе с этим, представители партии «Оппозиционной платформы ‒ За жизнь» действительно вели и продолжают вести активную политическую деятельность, направленную на благо людей и страны.

Виктор Медведчук и Юрий Бойко провели ряд решающих встреч, с представителями российской власти, в ходе которых было достигнуто множество договоренностей.

«Очевидно, что именно достигнутые в ходе этих встреч договоренности вызвали у президента Зеленского и русофобов в его окружении типа Коломойского и Богдана желание использовать власть для репрессий против своих политических оппонентов» - констатируют в своем заявлении представители «Оппозиционной платформы ‒ За жизнь».

Но партия «Оппозиционной платформы ‒ За жизнь» уверяет, что не прогнется перед запугиваниями и политическими репрессиями.

«Мы будем бороться за мир, свободу слова, демократию и права граждан» - утверждают они.