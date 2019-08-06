Ведущее австрийское издание «Дер Штандард» опубликовало материал о выборах в Верховную Раду Украины. Значительная часть статьи посвящена «Оппозиционной платформе - За жизнь», партии Виктора Медведчука, которая стала второй среди всех партий, набрав 13% голосов избирателей.

Дер Штандард сообщает, что «Оппозиционной платформе - За жизнь» удалось занять первое место в Луганской и Донецкой областях. А также показать отличный результат в Харьковской, Запорожской и Одесской областях, набрав в каждой более 20% голосов избирателей. «В других регионах Востока и Юга партия «Оппозиционная платформа - За жизнь» также набрала более 10 % голосов» - пишет «Дер Штандард».

Австрийское издание отмечает, что украинцы очень устали от пятилетней войны, именно поэтому не проголосовали за партию Порошенка.

«Однозначные лозунги партии Порошенка «Армия, язык, вера» рассматривались как продолжение военного конфликта на Востоке, и как продолжение националистической линии в вопросах языкового и церковного плюрализма, и не нашли поддержки среди большинства избирателей» - комментирует события «Дер Штандард».

В свою очередь, Виктор Медведчук, имея четкий план по завершению конфликта на Востоке, уже давно призывает к скорейшему заключению мирного договора. Не удивительно, что «Оппозиционная платформа - За жизнь» показала такие высокие результаты на выборах.

«Как и партия нынешнего президента Украины, «Оппозиционная платформа - За жизнь» призывает к скорейшему заключению мирного договора на Востоке» - говорится в статье.

«Украинцам, особенно тем, кто находится на линии фронта, надоела пятилетняя война» - резюмирует австрийское СМИ.