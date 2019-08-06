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«Верховный комиссар ОБСЕ по делам нацменьшинств разделяет позицию «Оппозиционной платформы ‒ За жизнь» по защите прав русскоязычных граждан» - утверждает Виктор Медведчук, в своем заявлении на официальном сайте «Оппозиционной платформы ‒ За жизнь».

В своем заявлении Медведчук открыто критикует бывшую власть, которая, по его словам, целенаправленно вела дискриминационную политику в отношении русскоязычных граждан на территории Украины. 

«Дискриминационная политика в отношении русскоязычных граждан, нарушение прав национальных меньшинств, в частности права на образование, навязывание единых стандартов ‒ эти нововведения режима Порошенко ‒ Парубия вызвали осуждение всего цивилизованного общества» - говорится в заявлении.

Речь идет о недавнем интервью верховного комиссара ОБСЕ по делам нацменьшинств Ламберто Заньера «Известиям». Заньер акцентировал внимание на том, что некоторые законы в Конституции Украины носят откровенно дискриминационный характер. В частности, законы «Об образовании» и «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

«По сути, заявления Заньера как нельзя точнее отражают все, о чем говорили представители «Оппозиционной платформы ‒ За жизнь» - отметил Медведчук.

Медведчук уверен, что эти законы совершенно обоснованно вызвали резкую критику мирового сообщества. Ведь они есть нарушением 10 статьи Основного Закона, которая гарантирует свободное развитие, использование и защиту русского, а также других языков национальных меньшинств Украины.

Медведчук призвал новую ВР исправить ошибки старой власти, руководствуясь рекомендациями верховного комиссара ОБСЕ по делам нацменьшинств и изменить законы.

В своем заявлении Медведчук выказал полную готовность сотрудничать  с теми политическими силами, которые заинтересованы в восстановлении мира и готовы к изменениям.
ForUm

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