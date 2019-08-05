Платформа VoxCheck распространяет откровенную ложь о председателе политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Викторе Медведчуке. Такое заявление обнародовала пресс-служба этой политсилы.

«VoxCheck, вооружившись ложью и дебилизмом, неудачно атаковал Медведчука, - сказано в сообщении на сайте партии. - Единственная причина – отработка соросовскими грантоедами политического заказа их хозяев и попытка очернить Виктора Медведчука».

Спор возник вокруг ряда тезисов из выступлений политика. Тезис первый о том, является ли Украина самой бедной страной в мире. «Подтверждение правоты Медведчука: данные Всемирного банка, согласно которым Молдова (3189,4 долл./человека) действительно обошла Украину (3095,2 долл./человека) по уровню ВВП на душу населения, - сказано в сообщении партии. - Ложь VoxCheck: Украина на предпоследней позиции в Европе по ВВП на одного человека».

Тезис второй о том, что 80‒85% украинцев считают главной проблемой боевые действия на Донбассе. В подтверждение правоты Медведчука приводятся данные Национального социологического исследования по актуальным вопросам настоящего «Ваше мнение: май 2019» (Центр «Социальный мониторинг», Украинский институт социальных исследований имени Александра Яременко и Социологическая группа «Рейтинг»). Согласно соцопросу, важными проблемами д военный конфликт на Востоке Украины и реинтеграцию Донбасса считают 80,2% опрошенных; прекращение огня на Донбассе - 88,4% респондентов.

А вместо подтверждения высказывания Медведчука, что реверса газа не существует и Украина отбирает российский газ, транзитируемый в ЕС, (рассчитываясь за него с европейскими операторами) со стороны «Оппозиционной платформы – За жизнь» звучит встречное предложение «аналитикам» VoxCheck: назвать газопровод, который прокачивает газ из Вельке Капушаны до Киева. «Но такого газопровода нет – все газопроводы работают в направлении Европы», - сказано тут же в заявлении партии.

Так, пытаясь уличить известного политика во лжи, аналитики VoxCheck сами прибегли к манипуляциям и распространении неправдивой информации, что и доказала «Оппозиционная платформа – За жизнь». «Заявление VoxCheck – ложь и проявление дебилизма», - заключают в партии Виктора Медведчука.