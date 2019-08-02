Известный американский режиссер, сценарист, обладатель трех премий «Оскар», исполнительный продюсер фильма «Нерассказанная история Украины» Оливер Стоун, назвал председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука интересным и жестким спикером, решительно отстаивающим интересы русскоязычных украинцев. А также, вслед за российским президентом Владимиром Путиным, сравнил Медведчука с выдающимся украинским историком, общественным и политическим деятелем, автором первой украинской Конституции Михаилом Грушевским. Таким мнением режиссер поделился в ходе интервью интернет-изданию «Украина.ру».

«…Я не люблю украинских политиков, но он (Игорь Лопатенок, режиссер и продюсер фильма «Нерассказанная история Украины» - ред.) нашел очень интересного, жесткого спикера — Виктора Медведчука, и я отдаю должное его решимости и его твердости в отстаивании интересов русскоязычных украинцев, - рассказывает Оливер Стоун. – Он спорит с Путиным, не во всем соглашается с ним. Путин называет его украинским националистом — в хорошем смысле этого слова. Не таким, как Бандера, к которому у меня резко отрицательное отношение, а, скорее, как Грушевский, который хотел независимую Украину, но с дружескими отношениями с северным соседом».

Оценивая ситуацию в Украине после событий на Майдане, американский кинематографист констатирует: «В 2014 году Украина потеряла свой суверенитет и попала под внешнее управление». А также напоминает о разгуле национал-радикалов в этот период. «О потере государством в Украине монополии на насилие хорошо говорит в нашем фильме Медведчук, - уточняет Оливер Стоун. - Нельзя забывать о том, что национал-социалисты в Германии так же начинали с парамилитарных формирований. Вы знаете, чем это закончилось».

Продюсер целой серии фильмов об Украине, Стоун заявил, что хотел бы видеть ее страной без вражды между самими украинцами и между украинцами и россиянами. А также выразил сожаление, что является не желанным гостем для украинских властей.

«…Я там не желанный гость. Может быть, новый президент — он ведь сам в прошлом актер — задумается над тем, что запрещать творческим людям высказывать свое мнение и ограничивать их въезд в страну — это варварство, - отметил он. - Я говорю не о себе, я говорю о принципе. Иметь принципы — это очень важно. Вот, например, у Путина они есть, есть у Медведчука. Есть ли они у Зеленского?»