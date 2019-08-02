В своем недавнем интервью «Украинской правде» экс-президент Порошенко выразил сомнение, что «был период, любой в украинской истории, когда Медведчук не имел роли и влияния. Подчеркиваю, что это было в каждый из годов жизни страны», но добавил, что «только при Порошенко такого не было. При Порошенко он даже не баллотировался!»

Однако рейтинги влиятельности украинских политиков за последние годы полностью противоречат словам Порошенко и уличают его во лжи, потому что авторитет и влияние Медведчука при власти Порошенко с каждым годом только росли.

С 2016 года в рейтингах изданий «Корреспондент» Медведчук показывает уверенный рост. В 2016 – 17-е место, в 2017 – 7-е, а в 2018 – 9-е.

Стоит отметить, что такой рост влияния был достигнут без активного присутствия Виктора Медведчука на телевидении, на котором до 2018 года политик практически не появлялся.