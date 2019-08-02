Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук назвал бредом слова экс-президента Петра Порошенко в интервью «Украинской правде» о том, что при нем, якобы, Медведчук «голову не мог поднять».

«Что касается этого бреда, который несет господин Порошенко, могу сказать: поднимать голову мне не было необходимости, потому что я в своей жизни ее не опускал ни перед кем, и уж тем более перед таким ничтожеством, каким является Порошенко», - написал в своем заявлении политик.

По мнению Виктора Медведчука, власть, возглавляемая Порошенко, смыслом всей своей деятельности определила борьбу с его принципиальной и последовательной политической позицией. Этим и объясняются преследования, регулярно поступающие угрозы, нападения на офис возглавляемой им общественной организации, на жилье семьи Медведчука и даже попытки возбуждения уголовных дел в отношении его.

«Через своего подельника – главу СБУ Василия Грицака – Порошенко натравливал на меня лично, мою семью подконтрольных ему национал-радикалов. Целью таких нападений было запугивание, политический террор и месть за мою политическую позицию, направленную против его преступной деятельности, - напоминает политик. - Генпрокурор Юрий Луценко, выполняя политический заказ, возбуждал уголовные дела как против меня, так и против участников движения «Украинский выбор». … Обыски у активистов «Украинского выбора» по всей стране, их аресты, запугивание и фабрикация дел использовались властью для создания настоящей машины политического террора, работающей против меня и моих единомышленников».

По оценке Медведчука, в интервью Порошенко признал, что это по его требованию осуществлялись вышеуказанные преследования и политический террор. То есть данное интервью является его явкой с повинной.

«Порошенко… не рассказывает, как препятствовал возвращению людей домой и срывал обмены, в результате чего за последние полтора года они не проводились по его вине. Молчит о наших дискуссиях о мире. Я предлагал множество реальных вариантов, которые могли были бы быть приняты всеми сторонами, но мира и возвращения Донбасса в Украину он категорически не хотел», - в свою очередь обвиняет экс-главу государства Виктор Медведчук.

Политик напоминает Петру Порошенко и липецкую фабрику, и преступные схемы «Роттердам+» и «Дюссельдорф+», и сотни миллионов долларов отступных за право «Нефтегаздобычи» работать – темы, о которых бывший президент предпочитает не распространяться, очерняя вместо этого своих политических оппонентов.

«Хочу спросить Порошенко публично. Последние три месяца вы настойчиво пытаетесь встретиться со мной. Вы хотите обсудить со мной причины вашего краха? Или какие-то другие вопросы? – обращается к бывшему президенту Медведчук. - Уверен, найдутся те, кто готов освежить ваши воспоминания, даже если вы запамятовали, по этим и многим другим вопросам».