Для полной реализации Плана-концепции урегулирования кризиса на Юго-Востоке Украины и восстановления мира в стране может понадобиться от 6 до 10 месяцев. Об этом заявил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук в программе «Большое интервью с большим политиком» на телеканале «112 Украина».

«Если бы шло все в той или в иной степени гладко, то я думаю, что для этого надо 6‒10 месяцев… если этому будет благоприятствовать самое главное: политическая воля киевской власти и согласие Донецка и Луганска», ‒ сказал он. «Может, можно было бы быстрее. Может, дольше. Но все это зависит от процесса согласования, потому что наш план предусматривает законодательную деятельность, но это исключительно Верховная Рада. Здесь должна быть не просто зеленая улица, а политическое согласие, политическая воля», ‒ отметил Медведчук.

По мнению политика, сначала необходимо согласовать и утвердить план-концепцию на официальном уровне. При этом уже есть предварительное согласие на обсуждение этой мирной программы со стороны Донецка, Луганска и Москвы.

«Мы говорим, что наш план может быть реализован. Значит, как вы понимаете, у меня есть реакция (другой стороны. – Ред.). И я говорю, что этот план может служить переговорной позицией не просто по реализации Минских соглашений, а достижения мира и прекращения боевых действий, ‒ отметил Медведчук. – Надо сначала пойти по пути его согласования и утверждения. А потом говорить о сроках».

Также он перечислил конкретные шаги, которые следует предпринять в рамках реализации мирного плана-концепции по Донбассу. «Здесь необходимы административные этапы поэтапного внедрения и действия с двух сторон, здесь необходимо создание… новых легитимных органов управления на этих территориях взамен тех, которые существуют. Здесь нужен кадровый обмен… то есть здесь нужны выборы, на этих территориях. Для того чтобы избрали эти местные органы», ‒ заключил Виктор Медведчук.