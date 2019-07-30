Прогнозы и оценки по поводу прошедших в парламент партий со стороны якобы «политологов», повсеместно звучащие сегодня в СМИ и блогах, все чаще являются предвзятыми, непрофессиональными и не имеют никакого отношения к науке политологии. Об этом в своей статье пишет народный депутат от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», известный юрист, судья Конституционного Суда Украины в отставке Василий Нимченко.

«Когда читаешь такие комментарии якобы политологов, больше напоминающие пропаганду и отработку политического заказа, невольно спрашиваешь себя: а при чем здесь политология? ‒ отмечает политик. ‒ Так, политолог Фесенко сделал обзор политсил, за которые недавно проголосовал народ Украины. Но в этом обзоре нет аналитики, нет анализа результатов социологических исследований, как стоило бы ожидать от политолога».

По мнению Нимченко, «Фесенко "рукодающим" партиям посочувствовал, а другие ‒ очернил, пытаясь навязать украинцам "нужное" видение». В частности, политолог, не утруждая себя поиском аргументов, предпочитает навешивать ярлыки ‒демонстрирует негативное отношение к «Оппозиционной платформе ‒ За жизнь» и председателю Политсовета этой партии Виктору Медведчуку.

«Если уж вы политолог, старайтесь быть объективным и используйте научные методы: анализ, сравнение, прогнозирование, вместо того чтобы прибегать к оскорблениям и навязыванию вашего субьективного (да и вашего ли?) подхода, ‒ обратился к Владимиру Фесенко Василий Нимченко. ‒ Вы… роняете свой авторитет научного деятеля… Ваши нападки на партию, которая уже победила и стала второй в парламентской гонке, просто недостойны политолога. Впрочем, посезонно "топить" то за Порошенко, то за нового президента – это уже другая профессия».

При этом Нимченко напомнил: за «Оппозиционную платформу ‒ За жизнь» отдали свои голоса почти 2 млн граждан Украины, то есть политсила пользуется народной поддержкой и ее идеи близки украинцам. Более того, на сегодняшний день это единственная партия, которая не просто говорит о необходимости восстановления мира в стране, а предлагает реальный план урегулирования конфликта на Донбассе.