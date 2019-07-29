Российские СМИ считают, что партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» удалось получить даже больше мандатов в Верховной Раде, чем ожидалось.

Так, EADaily цитирует председателя Союза донбассовцев Санкт-Петербурга и Ленинградской области Сергея Лисовского, который уверен, что «Оппозиционная платформа - За жизнь» набрала достаточное количество мандатов, поэтому голос партии Медведчука в новой Раде будет слышен.

«Они набрали достаточное количество мандатов, и их голос будет слышен. Если идеи, которые будут ими вбрасываться, будут серьёзными, обоснованными, то, соответственно, молодые люди из партии Зеленского прислушаются к ним».

А журналист Руслан Веснянко пишет в статье для EADaily, что, несмотря на технические проекты-спойлеры, партия Медведчука набрала «даже больше ожидаемого».

По словам журналиста, «Оппозиционной платформе - За жизнь» противодействовали не только власть, но и технические партии-спойлеры, в первую очередь, «Оппозиционный блок» Рината Ахметова, а также «партия Шария».

«И на сей раз проект Ахметова потерпел неудачу, и он остался без своих народных депутатов. Лишь благоразумно покинувший тонущий корабль Вадим Новинский сумел самостоятельно пройти в Раду», - констатировал журналист.

«Пролетел на своих шариках над парламентом и сам Шарий», - пишет журналист.

Кроме того, пишет Веснянко, Шарий навредил сам себе, потому что «публично и крайне несдержанно выяснял отношения с адвокатом Татьяной Монтян и № 1 в списке «Оппоблока» Ахметова - политическим приспособленцем Евгением Мураевым».

В то же время, подчеркнул Веснянко, несмотря на жесткое противодействие, партия Медведчука набрала даже больше голосов, чем от нее ожидали.

«И оба проекта вместе в итоге отобрали порядка 10 парламентских кресел у партии Медведчука «Оппозиционная платформа — За жизнь» (постоянно набирающие популярность оппозиционеры набрали даже больше ожидаемого)», - пишет в статье для EADaily Руслан Веснянко.