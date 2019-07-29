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Лучшим председателем Верховной Рады нового созыва мог бы стать глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук. Такое мнение высказал политолог Сергей Годный.

«Я хотел бы видеть в роли спикера человека мощного, с незыблемым авторитетом и даже толикой ужаса и страха, навевающего на все ветви власти. Необходим человек железный, мощный, авторитетный, авторитарный даже, в определенной части, - отметил он. - Я говорю о Викторе Медведчуке».

По мнению политолога, именно Виктор Медведчук способен и повысить авторитет парламента, и отстоять независимость законодательной ветви власти. «Это человек, который четко и последовательно стоит на позициях того, что Украина – это парламентско-президентская республика. При нем «подмять» парламент так, как это было сделано в прошлом созыве – будет просто невозможно, нереально», - уверен Сергей Годный.

Кроме этого, эксперт выразил уверенность, что кандидатура еще одного лидера партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрия Бойко была бы удачной на должность премьер-министра Украины. «Юрия Бойко пророчат на должность премьера, - напомнил Годный. – И это была бы неплохая кандидатура для Украины в качестве технократического премьера, который занимался бы экономическими вопросами и минимизировал влияние политики».
ForUm

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