Сотрудничество партии «Слуга народа» и «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука в Верховной Раде Украины нового созыва исключено. Об этом пишет Центр Восточных исследований в Варшаве OSW.

«В результате раскола «Оппозиционного блока» (2-3%) возникла новая партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (13-14%). Блок частично контролировался самым богатым украинцем Ринатом Ахметовым», — пишет центр.

В публикации отмечается, что Ахметову не удалось выдвинуть собственных кандидатов на выборах, в результате он будет ослаблен в следующем парламенте, контролируя лишь несколько депутатов, избранных от одномандатных округов.

«В свою очередь, в последние недели, согласно опросам, рейтинги партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» неуклонно растут. В списке и в округах она представлена проверенными политиками... Эта партия, пользующаяся широкой медиа-поддержкой, подает себя в качестве конструктивной оппозиции», — пишет OSW.

Издание отмечает, что председатель политсовета партии Виктор Медведчук организовывает встречи с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым и главой «Газпрома» Алексеем Миллером, демонстрируя предполагаемые шансы на скорейшее прекращение конфликта на Донбассе и возвращение к прежнему сотрудничеству с Россией.

«Сторонники партии в Украине устали от конфронтационной и антироссийской риторики как предыдущих властей, так и нового президента, который в своих зарубежных контактах продолжает политику своего предшественника... Формальное сотрудничество «Слуги народа» с партией Порошенко и «Оппозиционной платформой — За жизнь» Медведчука, похоже, исключено. В частности, последняя партия будет сильной оппозицией из-за своего политического опыта, четкой и просоциальной программы, а также значительных финансовых и медийных ресурсов», — указывает Центр Восточных исследований.