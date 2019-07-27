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Медведчук добился успеха на выборах в Верховную Раду, поэтому переходит к выполнению следующей задачи. Об этом пишет в Facebook политолог и член президиума Общественной комиссии по расследованию и предупреждению нарушений прав человека в Украине Михаил Басараб.

По словам Михаила Басараба, несмотря на то, что партия Медведчука получила на выборах в Верховную Раду «аж 13 %», они не собираются останавливаться на достигнутом.

«Несмотря на то, что ОПЗЖ Медведчука берет только/аж 13 % и уже задекларировала оппозицию к парламентскому большинству «Слуги народа», они не планируют останавливаться и будут работать над следующей задачей», - написал политолог.

Басараб прогнозирует, что Медведчук будет все время наращивать количество своих сторонников. Политолог назвал эти планы реалистичными.

«Внедрить этот план быстро - будет сложно и опасно. Но нарастить на этом электоральную базу для ОПЗЖ и Медведчука - целиком реально», - утверждает политолог.

Михаил Басараб обращает внимание, что партия Медведчука взяла в полтора раза больше голосов, чем Порошенко.

«Результат на табло. ОПЗЖ взяла в полтора раза больше, чем «Европейская солидарность». Следующий этап - существенно расширить за счет Зеленского электоральную базу идеи капитуляции, затем показать неспособность Зеленского, проглотить его и привести ему на смену Медведчука», - прогнозирует политолог.

«Так выглядит логика дальнейших действий фактически официальной партии Путина в украинском парламенте», - резюмировал политолог Михаил Басараб.
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