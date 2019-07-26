Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что продолжит заниматься вопросом освобождения удерживаемых лиц.

«Мы действительно будем главной оппозицией, хотя бы потому, что мы заняли второе место на выборах и у нас будет вторая фракция, — сказал Медведчук в эфире программы «Большой вечер» на телеканале NewsOne. — В целом мы, безусловно, довольны результатом, потому что мы стали второй партией и будем второй фракцией в парламенте новоизбранном. И, естественно, это и серьезная ответственность, и серьезное представительство тех политических сил, которые отстаивали вопросы, связаны с борьбой за доверие наших граждан. Я думаю, что мы будем делать это достойно».

В частности, политик сообщил, что как представитель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» продолжит заниматься вопросом освобождения удерживаемых лиц.

«И освобождение 489 человек за последние пять лет, начиная с декабря 2014 года, — это, конечно же, никоим образом не было связано с выборами. Потому что ни в 2014-м, ни в 2015-м, ни в 2016-м, ни в 2017-м, ни даже в 2018-м никаких выборов не было. Я этим вопросом занимался, буду продолжать заниматься. Разница только в том, что раньше я занимался не только освобождением, но и обменами, а сегодня, учитывая то, что обменами должна заниматься власть, и не просто должна — она обязана. Это команда г-на Зеленского, он должен освобождать людей, он должен договариваться с Донецком и Луганском об освобождении всех установленных на всех установленных, он должен договариваться об освобождении и обмене тех, кто сегодня находится и отбывает наказание на территории Российской Федерации. А мы будем заниматься освобождением, потому что это одностороннее действие, это результат, может быть, наших переговоров, которые дальше продолжаются», — уточнил Медведчук.

В интервью он также прокомментировал заявление Дмитрия Разумкова, который исключил амнистию для боевиков, замешанных в военных преступлениях на Донбассе. «Речь идет об амнистии, которая предусмотрена Минскими соглашениями. Напомню, которые утверждены главами государств «нормандской четверки» и утверждены резолюцией Совета Безопасности ООН. Это, кстати, звенья одной цепи — амнистия. Про амнистию говорил тогда еще не президент, а кандидат в президенты Зеленский, что он не собирается ее подписывать. Он же говорил о том, что он не собирается предоставлять особый статус. К сожалению, такие заявления звучали и от г-на Зеленского, и от членов его команды. Более того, г-н Разумков и многие другие представители команды говорили, что, конечно же, мы будем стоять на позициях Минских соглашений, потому как к ним привязаны санкции против России. Ну, если это так, если учесть то, что я перечислил, и вот эта позиция по поводу выполнения Минских соглашений или поддерживание содержания Минских соглашений только потому, что к ним привязаны санкции против России, то тогда, к огромному моему сожалению и сожалению 75‒80% наших граждан, мир нас не ждет», — отметил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

В то же время он выразил надежду, что представители власти пересмотрят свою позицию и поймут, что путь к миру — это выполнение Минских соглашений. «Путь к миру — это прямые переговоры с Донецком, Луганском и Москвой. Путь к миру — это создание условий для того, чтобы люди поверили. Те люди, которые живут по другую сторону линии соприкосновения, те люди, которые являются гражданами Украины, поверили в то, что киевская власть хочет их видеть, новая киевская власть хочет их видеть в одной стране. И этот путь мира, этот путь понимания тех людей, понимания власти в Киеве может привести к тому, что мы называем «возвращение Донбасса в Украину, а Украины на Донбасс», — подчеркнул Виктор Медведчук.