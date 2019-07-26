В ходе прошедшей избирательной кампании партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» не единожды становилась жертвой нечестной игры политических оппонентов, была объектом заведомо ложных обвинений и инсинуаций. Об этом в интервью телеканалу «112 Украина» заявил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук.

«Мы точно знаем, кто нам мешал, кто занимался незаконными действиями, борьбой с нами, - откровенно рассказал он. - Это наши оппоненты, «Оппозиционный блок», бывшие наши коллеги, которые возглавлялись господином Мураевым, Вилкулом, мэрами таких городов, как Одесса (Труханов), Харьков (Кернес) и многими другими».

По словам политика, перед конкурентами партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» стояла четкая задача сделать все, чтобы уменьшить тот высокий уровень доверия, который существует у граждан Украины по отношению к этой политсиле, «сделать так, чтобы пройти самим в парламент за счет грязи, за счет черного пиара во время всей избирательной кампании»

«И в Одессе, и в Харькове развешивались борды с ложной информацией о нас и одновременно нам не давали возможности вести полноценную рекламную кампанию. Даже сейчас, когда заканчивается предварительный подсчет голосов, продолжается борьба в нескольких округах Донецкой, Луганской областей, где ведется борьба именно с представителями «Оппозиционного блока», - отметил Виктор Медведчук. - Именно они устраивают эту грязную, жестко выстроенную с нарушениями закона кампанию, из последних сил пытаются добиться прохождения своих кандидатов в парламент».

При этом председатель политсовета «Оппозиционной платфомы – За жизнь» уверил: он с соратниками сделает все возможное, чтобы виновные были привлечены к ответственности, в том числе и мэры городов, преступившие закон.