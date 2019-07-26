В 2015 году Игорь Фартушный пробовал избраться депутатом Криворожского райсовета. Баллотировался он от родной партии - Оппозиционного блока.

До этого Фартушный более десятка лет провел на чиновничьей должности в местной райадминистрации, где отвечал за «аграрку», пишет Антикор.

Отсюда закрепилось за ним прозвище – «агроном». После того, как регионалы потеряли власть, Фартушный попытался снова вернуться в политику – в качестве народного избранника. Выборы проиграл. Сосредоточился на «громадській роботі», став исполняющим обязанности секретаря общественной организации «Фонд содействия развитию территориальных общин Криворожского района». На самом деле, еще будучи при власти, Фартушный сколотил себе неплохой бизнес – агропредприятие ООО «Криворожский старт». И для лоббирования интересов своего бизнеса использовал связи с регионалами. Общественная организация нужна была Фартушному для налаживания контактов с действующей на тот момент властью – БПП. Удивительно, как человек, который шел на выборы под лозунгами Оппоблока о мире, дружбе, жвачке, после проигранных выборов вдруг стал «ястребом». Совпадение или нет, но его общественная организация специализировалась на закупках бронежилетов для армии. Небезразличные люди жертвовали, Фартушный и сотоварищи покупали. Отчетов никто не видел.

Как оказалось, без тесных контактов с властью быть успешным агробизнесменом и меценатом - очень сложно. Фартушный, хоть и не семи пядей во лбу (о словарном запасе экс-регионала слагают легенды!), но сообразил – в нардепы проще всего пролезть под брендом президентской партии. Так анекдот про то, что хоть бездомный пес, лишь бы с лейблом «Слуги народа», воплотился на 37 округе. Фартушный провел немного встреч с избирателями – имиджевые потери от каждого контакта с избирателями были таковыми, что финишировать горе-кандидат мог в итоге даже не вторым, а третьим. В добавок, конкурировать пришлось с действующим мажоритарщиком Дмитрием Шпеновым, который в отличие от многих своих коллег, не забывал родной округ и не нуждался в экстренном гречкосействе накануне выборов.

Неудивительно, что Шпенов набрал более, чем на тысячу, голосов больше. Учитывая низкую явку - это колоссальный разрыв. Кампания на 37 округе прошла спокойно. Нарушений в работе участковых комиссий и ОВК зафиксировано не было. Лишь поняв, что пролетает мимо мандата, экс-регионал, кандидат-неудачник от Оппозиционного блока на местных выборах 2015 года, Игорь Фартушный решил устроить мини-майдан. «Не догнать, то хоть согреться», - решил Игорь и, продолжая эксплуатировать рейтинг президента, отправился «переписывать» результаты выборов через суды. Для регионалов (а, как известно, бывших регионалов не существует в природе), это обычная практика – не мытьем, так катаньем обеспечивать нужные результаты на выборах. Вот только топорные методы регионалов сейчас вызывают еще большую брезгливость – «новое лицо» в суде даже не смогло назвать свое имя с третьей попытки, и, кроме смеха журналистов, ничем порадовать публику не смог. Тем не менее, в Днепропетровском окружном административном суде и 26 июля продолжится шоу Фартушного. Только в отличие от профессиональных комиков, клоун-самородок вызывает лишь жалость и сожаление – так ронять рейтинг «Слуги народа» не могли даже соратники Петра Алексеевича и бывшие однопартийцы Фартушного из Оппозиционного блока.