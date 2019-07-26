Польский сайт «Кресы» опубликовал материал о визите в Москву ведущих украинских политиков — лидеров «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрия Бойко и Виктора Медведчука.
«В Москве премьер-министр России Дмитрий Медведев принял Юрия Бойко, сопредседателя украинской «Оппозиционной платформы — За жизнь», и связанного с российским президентом Владимиром Путиным олигарха Виктора Медведчука, который некогда был главным связующим звеном между Кремлем и украинской политической элитой», — пишет сайт.
Во время встречи Медведчук, один из лидеров «Оппозиционной платформы — За жизнь», заявил, что мира на Донбассе невозможно достичь без сотрудничества с Россией. В ответ российский премьер подчеркнул, что он не получил никаких «четких сигналов» по этому делу от президента Украины Владимира Зеленского.
«Несмотря на то, что президентские выборы состоялись, мы пока не получили каких-либо понятных сигналов о курсе, которому будет следовать новый президент», — сказал Медведев. Он добавил, что Россия также ждет результатов выборов в украинский парламент.
Также на встрече члены партии «Единая Россия» обсуждали вопрос «возобновления межпартийного диалога». Глава «Единой России» предложил подготовить меморандум о сотрудничестве с «Оппозиционной платформой — За жизнь». Как сообщают российские и украинские СМИ, идея также получила явную поддержку со стороны Медведчука.
После переговоров на сайте «Оппозиционной платформы — За жизнь» появилось заявление, в котором было написано, что переговоры с руководством «Единой России» были «первым шагом к возобновлению украинско-российских отношений», что поможет решить «весь спектр проблем». «Президента Зеленского также призвали начать диалог с Путиным. Они сослались на результаты опросов, согласно которым 70% украинцев считают, что Зеленский должен начать прямые переговоры с президентом России о мире и освобождении украинских граждан, задержанных в Российской Федерации», — говорится в материале.
«Кресы» напоминают, что это был очередной визит Медведчука и Бойко в Москву. В апреле во время президентской кампании, в которой также участвовал Бойко, оба встретились с Медведевым, а также с главой «Газпрома» Алексеем Миллером.
«В последнее время явное возвращение Медведчука к активной политике и его растущее влияние в СМИ стали предметом все большей критики в Украине, в том числе со стороны украинских националистов», — говорится в статье.
Польские СМИ напомнили, что с 2014 года Медведчук участвует в переговорах по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. В 2015 году он стал специальным представителем Украины по гуманитарным вопросам в рамках Трехсторонней контактной группы. Кроме того, в феврале этого года Медведчук предложил создать автономный район на Донбассе в границах Украины.
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