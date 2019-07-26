Польский сайт «Кресы» опубликовал материал о визите в Москву ведущих украинских политиков — лидеров «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрия Бойко и Виктора Медведчука.

«В Москве премьер-министр России Дмитрий Медведев принял Юрия Бойко, сопредседателя украинской «Оппозиционной платформы — За жизнь», и связанного с российским президентом Владимиром Путиным олигарха Виктора Медведчука, который некогда был главным связующим звеном между Кремлем и украинской политической элитой», — пишет сайт.

Во время встречи Медведчук, один из лидеров «Оппозиционной платформы — За жизнь», заявил, что мира на Донбассе невозможно достичь без сотрудничества с Россией. В ответ российский премьер подчеркнул, что он не получил никаких «четких сигналов» по ​​этому делу от президента Украины Владимира Зеленского.

«Несмотря на то, что президентские выборы состоялись, мы пока не получили каких-либо понятных сигналов о курсе, которому будет следовать новый президент», — сказал Медведев. Он добавил, что Россия также ждет результатов выборов в украинский парламент.

Также на встрече члены партии «Единая Россия» обсуждали вопрос «возобновления межпартийного диалога». Глава «Единой России» предложил подготовить меморандум о сотрудничестве с «Оппозиционной платформой — За жизнь». Как сообщают российские и украинские СМИ, идея также получила явную поддержку со стороны Медведчука.

После переговоров на сайте «Оппозиционной платформы — За жизнь» появилось заявление, в котором было написано, что переговоры с руководством «Единой России» были «первым шагом к возобновлению украинско-российских отношений», что поможет решить «весь спектр проблем». «Президента Зеленского также призвали начать диалог с Путиным. Они сослались на результаты опросов, согласно которым 70% украинцев считают, что Зеленский должен начать прямые переговоры с президентом России о мире и освобождении украинских граждан, задержанных в Российской Федерации», — говорится в материале.

«Кресы» напоминают, что это был очередной визит Медведчука и Бойко в Москву. В апреле во время президентской кампании, в которой также участвовал Бойко, оба встретились с Медведевым, а также с главой «Газпрома» Алексеем Миллером.

«В последнее время явное возвращение Медведчука к активной политике и его растущее влияние в СМИ стали предметом все большей критики в Украине, в том числе со стороны украинских националистов», — говорится в статье.

Польские СМИ напомнили, что с 2014 года Медведчук участвует в переговорах по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. В 2015 году он стал специальным представителем Украины по гуманитарным вопросам в рамках Трехсторонней контактной группы. Кроме того, в феврале этого года Медведчук предложил создать автономный район на Донбассе в границах Украины.