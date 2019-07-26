Народный депутат Нестор Шуфрич, находящийся в Луганской области рассказал о фальсифиикациях на выборах в пользу ахметовского кандидата: «Когда мы увидели на сайте ЦИК, что на 105 округе окончился подсчет голосов, мы поняли, что кто-то очень хочет быстро установить результаты на 105 округе. Был подтвержден факт манипулирования. После этого, председатель комиссии, решением ОИК был отстранен от ведения заседания ОИК и назначен другой, и началась нормальная работа».

Нестор Шуфрич рассказал, что очень многие данные полеченные с участков не совпали: «Пересчитали все корешки бюллетеней, и после несовпадения был составлен протокол несоответствия. Когда готовились к следующему шагу пришла информация, что заменили , в срочном порядке нескольких членов ОИК, в том числе от блока Порошенко, «Народного фронта» и «Самопомощи». Я улыбнулся и сказал, наконец то проявились друзья Рината Ахметова. Ведь здесь борются два кандидата: Сергей Медведчук от ОПЗЖ… хочу отметь, что нашу партию поддержало, по предварительным подсчетам более 60%. «Оппозиционный блок» подержало около 8%».

«Было ожидаемо, что Сергей Медведчук выиграет. Представитель Оппоблока, которая работает в Киевском ДТЕКе, а в Счастье, работает ТЕЦ, которая принадлежит холдингу Рината Ахметова. На членов ОИК производилось давление и запугивание. Эти все методы сработали в ночь выборов и это было выявлено, это стало предметом расследования, было возбуждено нескольких уголовных дел, в том числе и по факту подкупа», - рассказывает Шуфрич.

«Когда наши оппоненты увидел, что мы добились законной процедуры рассмотрений подведения итогов выборов, друзья Ахметов: Порошенко, там «Роттердам +», о чем говорят многие, Яценюк, за которого Оппоблок и, как раз, группа Ахметова голосовала, как сумасшедшие, за что, кстати и провалились на выборах. когда Оппоблок получил около 3%. Это была оценка того, что Вилкул отобрал у Бойка возможность бороться во втором туре, и фактически была обеспечена Порошенко возможность пролезть во второй тур», - заявляет Шуфрич и добавляет, что все действия представителей блока Порошенко, Народного фронта и Самопомощи – это как раз и есть расчет с Ринатом Ахметовым за его сотрудничество с режимом Порошенко.