То, что нынешние парламентские выборы продемонстрировали самую низку явку избирателей на участки за все годы независимости Украины, бросает тень на результаты голосования. Об этом в интервью телеканалу «112 Украина» заявил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук.

«По данным ЦИК явка составила 49,73‒49,74%. Это означает, что на выборы пришло меньше половины избирателей, - констатировал он. – Первая тому причина – лето. Вряд ли досрочные выборы надо было проводить ценой подобной явки - это бросает тень на легитимность выборов, на окончательные результаты».

Вторая причина низкой активности избирателей, по словам политика, заключается в том, что миллионы граждан по вине власти не смогли принять участие в голосовании, их конституционные права в этой части оказались грубо нарушены.

«Надо вспомнить тех, кто вообще был лишен конституционного права голосовать. Это миллионы наших граждан! Временные переселенцы, которых около 1,5 млн человек, не смогли проголосовать на мажоритарных округах; люди, которые работают в РФ – это еще 2,5‒3 млн. человек; наши граждане, которые проживают на неконтролируемой территории. То есть вместе это 6 млн ‒ 6,5 млн наших граждан! - подсчитал Виктор Медведчук. – Надо все эти факторы оценивать, анализировать и говорить о том, какая же часть населения страны вообще была допущена к выборам. А уж потом вести речь о явке, о нарушениях, …и о других причинах, которые мешали свободному, предусмотренному Конституцией волеизъявлению граждан».