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Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук обвинил «Оппозиционного блока» в фальсификациях на выборах в парламент Украины, передает РИА Новости.

Он утверждает, что они намеренно мешали его партии набрать оптимальное число голосов. «Мы точно знаем, кто нам мешал, кто занимался незаконными методами борьбы — это наши оппоненты «Оппозиционный блок». Бывшие наши коллеги, которые возглавлялись Евгением Мураевым, Александром Вилкулом, мэрами городов: Геннадий Труханов — Одесса, Геннадий Кернес — Харьков», — подчеркнул Медведчук

Кроме того, он рассказал, что у него есть данные, «которые бросают тень на всю эту избирательную кампанию».

«Во время нее развешивались борды с информацией, которые действовали против нашего авторитета в Одессе и Харькове. Одновременно нам не давали возможности вести такую рекламную кампанию, которая предусмотрена законом. Мы сделаем все, чтобы были привлечены к ответственности, в том числе, мэров этих городов, которые преступили закон», — резюмировал Медведчук.

Внеочередные выборы прошли в Украине 21 июля. После обработки 99,70% протоколов партия «Оппозиционная платформа - за жизнь» набирала 13,02%, «Оппозиционный блок» - 3,02%.
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