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Партия «Оппозиционная платформа - За жизнь» готова помочь президентской партии «Слуга народа» внести изменения в конституцию относительно статуса Донбасса. Об этом заявил в среду глава политсовета этой партии Виктор Медведчук.

«Мы готовы оказать содействие президентской партии внести изменения в конституцию относительно особого статуса Донбасса», - сказал Медведчук в эфире канала 112 Украина.

При этом политик уточнил, что партия находится в оппозиции к действующей власти. «Но ради торжества мира мы готовы поддержать президентскую партию», - добавил Медведчук.

Он считает, что «Оппозиционная платформа - За жизнь» вместе со «Слугой народа» могут внести изменения в конституцию, поскольку обе будущие фракции в Раде вместе набирают более 300 голосов, необходимых для конституционных изменений. «Если для «Слуги народа» будет приоритетом мирное урегулирование ситуации в Донбассе, мы готовы им помочь», - подчеркнул Медведчук.

Он напомнил, что «мир на Донбассе - это главная задача для политиков, поскольку 80-85% украинцев, как показывают соцопросы, требуют остановить боевые действия и прекратить войну».

По данным Медведчука, фракция «Оппозиционной платформы - За жизнь» в новоизбранной Раде будет иметь 50 депутатов, а «Слуга народа» - более 250 парламентариев.
ForUm

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