Итальянское издание Agenzia Nova опубликовало материал о встрече в Москве председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и сооснователя «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрия Бойко с премьер-министром России Дмитрием Медведевем, где обсуждался вопрос газовой ситуации в Украине.

«Абсурдный газовый спор между Россией и Украиной заставляет население платить за топливо на четверть больше его стоимости. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев во время встречи с представителями украинских оппозиционных партий Виктором Медведчуком и Юрием Бойко в штаб-квартире «Единой России», — пишет Agenzia Nova.

В частности, Медведев предложил два решения для сохранения транзита газа через Украину: продление действующего контракта или создание консорциума для управления системой передачи с участием российской компании «Газпром».

Напомним, 10 июля в московском офисе партии «Единая Россия» состоялась встреча премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Медведева с председателем Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком и сооснователями «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрием Бойко и Вадимом Рабиновичем.

В частности, Медведчук выступил за налаживание межпартийных контактов с РФ: «Для того, чтобы наши отношения, между РФ и Украиной, продолжались, мы должны менять ситуацию, мы должны менять содержание этих отношений. Мы должны двигаться к миру в Украине. И мы считаем, что такой диалог нам поможет».