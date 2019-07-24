Народный депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Нестор Шуфрич в эфире телеканала 112 Украина прокомментировал результаты пересчета голосов в 105-м избирательном округе.

«Мы уже видим предварительные результаты — более 60% поддержало именно нас, нашу «Оппозиционную платформу — За жизнь» Виктора Медведчука, Юрия Бойко, Вадима Рабиновича, Василия Нимченко… Знаете, когда мы увидели, что происходит с подсчетом голосов, просто мерзко стало. Но, если проголосовали за нашу партию, то, естественно, проголосовали и за Сергея Медведчука. У нас же были и экзит-полы, и социсследования предварительные. Ничто не предвещало того беспредела, который мы увидели», — отметил депутат.

Он сообщил, что было обнаружено несоответствие количества бюллетеней выданным корешкам. Кроме того, были выявлены факты голосования одних и тех же людей на разных участках. «Откуда взялись эти приблизительно тысяча голосов — очень серьезный вопрос. Мы с огромной любовью и глубоким уважением к вам относимся и приняли бы любой ваш выбор. Я же искреннее говорю вам спасибо за те 60% голосов, что нас поддержали. Не случайно именно здесь, на Донбассе, наша политсила выигрывала», — отметил Шуфрич.

Также он обратился к Ринату Ахметову: «Я понимаю, взять энергоресурсы страны и экономические мощности — это здорово. «Роттерам+» — это все денежки, я понимаю. Но только что ко мне подходили сотрудники с ТЭЦ и говорили, что у нас скоро ТЭЦ остановится. Это что — метод давления на людей, которые выразили свой протест своим выбором, которые не проголосовали за «Оппозиционный блок»? Это же ваши земляки, это же люди Донбасса... Я прошу дать возможность людям реализовать свой выбор и не мстить за то, что они поддержали в этот раз не вас, а нас».

Нестор Шуфрич подчеркнул, что главная цель «Оппозиционной платформы — За жизнь» — вернуть мир в Украину. «И, поверьте мне, эта Рада будет Радой мира. Или она тоже будет распущена. Мы не позволим, чтобы эти метастазы порошенковские, с которыми вы расправились, чтобы эти щупальца пролезли в парламент, и с «партией войны» покончим окончательно», — заявил он.

«А сейчас в рамках закона, уважая закон, уважая право, мы хотим посмотреть, как объяснят все те нарушения, которые были выявлены во время проведения выборов и подсчета голосов, люди, которым доверили подвести итоги выборов. Я хочу посмотреть им в глаза. Неужели эти копейки, угрозы стоят ваших взглядов, стоят ваших сердец? Мы же не говорим конкретно: вот хотим так. Мы хотим по закону. Мы приехали защищать закон», — подчеркнул народный депутат.

Кроме того, он сообщил, что в 105-м избирательном округе было зафиксировано переписывание протоколов уже после того, как они были переданы в ОИК. Более того, ведется уголовное дело по подкупам, которые были зафиксированы еще во время ведения агитации. Также изучаются обстоятельства голосования военнослужащих, которым были переданы бюллетени не только по партийным спискам, но и по мажоритарным депутатам.

«Кроме того, изучаем обстоятельства, как так получилось, что до завершения, получения даже документов с участковых комиссий в ночь с 22 на 23 июля в ЦИК была передана информация о 100% подсчета голосов. Это была манипуляция, чтобы деморализовать и штаб кандидата, и членов ОИК. Это настолько возмутило членов ОИК, что они временно отстранили председателя. Это грубейшее нарушение закона, откровенный подлог. Мы будем требовать уголовную ответственность для всех, кто был в этом замешан. Здесь имели место глобальные фальсификации», — заявил политик.

Он добавил, что «Оппозиционная платформа — За жизнь» передала просьбу окружной комиссии дать оценку выявленным нарушениям. «Если оценка будет такой, которая удовлетворит кандидата в народные депутаты, то, соответственно, будем ждать адекватного решения, в данном случае решение может быть только одно: признание выборов недействительными, такими, где невозможно установить настоящее волеизъявление наших граждан… И, безусловно, мы надеемся на объективную оценку нарушений и на принятие честного законного решения», — заключил Нестор Шуфрич.