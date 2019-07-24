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Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук считает, что Украина должна вести переговоры с Россией относительно мира на Донбассе. Об этом он сказал в интервью Франс Пресс.

«Украинский политик Виктор Медведчук, близкий союзник российского президента Владимира Путина, вернулся на политическую арену после того, как его партия заняла второе место на парламентских выборах в стране на выходных. Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» набрала 13% голосов, что позволило Медведчуку, который находится под санкциями США, вернуться в украинский парламент спустя более десяти лет», — сообщает ФП.

Агентство отмечает, что Медведчука часто называют «серым кардиналом» украинской политики: он был депутатом с 1997 по 2002 год, а затем возглавлял Администрацию президента при Леониде Кучме до 2005 года. После Оранжевой революции в Украине в 2004 году Медведчук исчез из публичной политики почти на десятилетие, тем не менее он продолжал вести успешную жизнь как бизнесмен. С 2014 года Виктор Медведчук представляет Киев на переговорах с Донецком и Луганском и является частым гостем в Москве.

«Медведчук никогда не признавал Кремль стороной конфликта, говоря только о том, что Москва обладает влиянием на Востоке Украины», — пишет Франс Пресс.

«Мы должны вести переговоры с Россией по вопросу о мире, — сказал он ФП. — Другого пути нет». Кроме того, он заявил, что не признает аннексию Крыма Москвой, и считает, что полуостров принадлежит Украине.

Также агентство отмечает, что Медведчук выступает за восстановление связей между Россией и Украиной. На прошлой неделе он встретился с Путиным в Санкт-Петербурге, чтобы обсудить будущее связей между Киевом и Москвой.

Более того, он призывает предоставить автономию Донецку и Луганску и настаивает на прямых переговорах с повстанцами, отмечает ФП.
ForUm

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