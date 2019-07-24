НАК «Нафтогаз Украины» предложила провести технические консультации с российским Газпромом и Европейской комиссией для возобновления переговоров о транзите газа через Украину после 2019 года.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

«О переговорах по транзиту. Если российская сторона ждала результатов парламентских выборов для следующего раунда трехсторонних встреч по транзиту с 2020 года, то эти результаты уже понятны. Не будет ОПЗЖ в коалиции и не будет Бойко премьером. Мечты не всегда осуществляются. Поэтому нет причин уже сейчас не назначать дату следующей трехсторонней встречи», – написал он.

«Конечно, если российская сторона занимает конструктивную позицию относительно продолжения транзита, а не просто выигрывает время для продолжения строительства «Северного потока-2» и полного прекращения транзита через Украину», – подчеркнул Витренко.

По его мнению, важно до такой встрече провести консультации на техническом уровне с Газпромом и специалистами Еврокомиссии для подготовки проекта операторского соглашения (иnterconnection agreement) и обсуждения вариантов бронирования мощностей между Газпромом и оператором украинской ГТС или контракта на своп газа между Газпромом и Нафтогазом. «Тогда и трехсторонняя встреча на политическом уровне будет иметь шанс завершиться подписанием соглашений», – подытожил Витренко.

Напомним, ранее Витренко заявил, что транзит через Украину после 2019 года может происходить на стандартных европейских условиях, а не условиях РФ; в противном случае Украина через арбитраж требует компенсацию 10 млрд долларов.

В то ж время начальник юридического департамента Газпрома Сергей Кузнец заявил, что новый контракт на транзит российского газа через газотранспортную систему Украины на европейских условиях, как того хочет украинская сторона, пока заключить невозможно.

Нафтогаз в качестве запасного варианта предлагает российскому Газпрому вместо договора на транзит газа заключить контракт на условиях «своп».