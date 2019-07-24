также в разделеПолитика
СМИ: Порошенко пришел в ГБР 19
Советник Зеленского: Кандидатов в премьеры больше, чем говорят в СМИ 36
Зеленский переназначил Демченко советником президента 32
В новой Раде будет более 20% женщин 25
Симоненко снова требует отменить запрет Компартии 32
Геращенко: Вакарчук предложил создать в Раде уже существующий комитет 58
Политолог Годный: Я вижу одну оппозицию в Украине - «Оппозиционную платформу – За жизнь» 44
Зеленский назвал претендента на пост генпрокурора 318
Президент Литвы поздравил Зеленского с победой «Слуги народа» 14
РФ упростила предоставление вида на жительство украинцам 243
Виктор Медведчук: Вопросами обмена должна заниматься официальная власть. Но пока результата нет. 22
Польша надеется, что новое правительство Украины продолжит курс в ЕС и НАТО 31
Порошенко повторно вызвали в ГБР на допрос 148
Волкер анонсировал визит в Украину 22
Медведчук: Для наших политических оппонентов мы остаемся костью в горле 73
В Европарламенте призвали новую Раду активизировать борьбу с коррупцией 21
Spiegel: Партия, которую удалось создать Медведчуку, будет ведущей оппозиционной силой в Раде 59
Зеленский подписал указ о развитии Карпатского региона 34

Олигарх Ринат Ахметов сделал ставку не на тех кандидатов, поэтому впервые его интересы в политике будут представлены мизерно, заявил в эфире канала Ukrlife.tv политтехнолог и руководитель Центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.

«Впервые интересы самого богатого украинца, гражданина Украины будут столь мизерно представлены в политике», - констатировал политтехнолог.

По мнению Андрея Золотарева, причина в том, что кандидаты, которых поддерживал Ахметов - Порошенко и Ляшко - проиграли.

«Я считаю, что ошибка была то, что, во-первых, поддержка - мы увидели - в президентской кампании: 60% ресурсов, телеканал «Украина», посмотрите, кого больше всего поддерживал? Петра Алексеевича. Для меня нонсенс, с коммерческой точки зрения, всё хорошо, аудитория, охват, но канал превратился откровенно в вышиватный. Так за кого ты топишь?», - задался вопросом политтехнолог, утвердительно ответив на замечание ведущей, что зрители этого не ожидали.

Золотарев сравнивает результаты Ахметова с Медведчуком и приходит к выводу, что политика олигарха нивелировала канал «Украина» как политический ресурс.

«Как канал продвижения политической информации «Украина» нивелировался. Да, с коммерческой точки зрения менеджеры канала могут показать эффективный результат. Да, охват. Но основная аудитория - публика абсолютно аполитичная», - охарактеризовал политтехнолог.

Золотарев считает, что Медведчук действует в медиа-сфере более успешно, чем Ахметов.

«Как политический инструмент, куда эффективнее тот же «Интер», куда эффективнее теперь в пуле с тремя информационными каналами (112, Newsone, ZIK - Ред.), возможно, этот пул ещё и пополнится. По сути, 40% рынка информационного вещания концентрируется теперь в руках Медведчука», - считает политтехнолог.

Андрей Золотарев подчеркнул, что олигарх Ахметов сделал ставку на таких кандидатов как Петр Порошенко и Олег Ляшко. Что касается официального кандидата от «Оппоблока» Александра Вилкула, то ресурсы олигарха поддерживали его по остаточному принципу.

 «Ахметов: 60% Порошенко, 30% Ляшко и процентов 10 Вилкул… Очень большое преувеличение, что Ринат Леонидович всё поставил на Вилкула. Вилкул на общих основаниях», - охарактеризовал политтехнолог поддержку со стороны Ахметова.

Золотарев считает, что Ахметов выбрал неправильную стратегию. На его взгляд, нужен был другой план действий.

«На мой персональный взгляд, всё-таки, надо было идти, вытаскивать бренд «Партии регионов», как ни парадоксально, но он бы выстрелил, либо идти по пути «Видродження», «Доверяй делам», - заметил руководитель Центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

18
Теги