Олигарх Ринат Ахметов сделал ставку не на тех кандидатов, поэтому впервые его интересы в политике будут представлены мизерно, заявил в эфире канала Ukrlife.tv политтехнолог и руководитель Центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.

«Впервые интересы самого богатого украинца, гражданина Украины будут столь мизерно представлены в политике», - констатировал политтехнолог.

По мнению Андрея Золотарева, причина в том, что кандидаты, которых поддерживал Ахметов - Порошенко и Ляшко - проиграли.

«Я считаю, что ошибка была то, что, во-первых, поддержка - мы увидели - в президентской кампании: 60% ресурсов, телеканал «Украина», посмотрите, кого больше всего поддерживал? Петра Алексеевича. Для меня нонсенс, с коммерческой точки зрения, всё хорошо, аудитория, охват, но канал превратился откровенно в вышиватный. Так за кого ты топишь?», - задался вопросом политтехнолог, утвердительно ответив на замечание ведущей, что зрители этого не ожидали.

Золотарев сравнивает результаты Ахметова с Медведчуком и приходит к выводу, что политика олигарха нивелировала канал «Украина» как политический ресурс.

«Как канал продвижения политической информации «Украина» нивелировался. Да, с коммерческой точки зрения менеджеры канала могут показать эффективный результат. Да, охват. Но основная аудитория - публика абсолютно аполитичная», - охарактеризовал политтехнолог.

Золотарев считает, что Медведчук действует в медиа-сфере более успешно, чем Ахметов.

«Как политический инструмент, куда эффективнее тот же «Интер», куда эффективнее теперь в пуле с тремя информационными каналами (112, Newsone, ZIK - Ред.), возможно, этот пул ещё и пополнится. По сути, 40% рынка информационного вещания концентрируется теперь в руках Медведчука», - считает политтехнолог.

Андрей Золотарев подчеркнул, что олигарх Ахметов сделал ставку на таких кандидатов как Петр Порошенко и Олег Ляшко. Что касается официального кандидата от «Оппоблока» Александра Вилкула, то ресурсы олигарха поддерживали его по остаточному принципу.

«Ахметов: 60% Порошенко, 30% Ляшко и процентов 10 Вилкул… Очень большое преувеличение, что Ринат Леонидович всё поставил на Вилкула. Вилкул на общих основаниях», - охарактеризовал политтехнолог поддержку со стороны Ахметова.

Золотарев считает, что Ахметов выбрал неправильную стратегию. На его взгляд, нужен был другой план действий.

«На мой персональный взгляд, всё-таки, надо было идти, вытаскивать бренд «Партии регионов», как ни парадоксально, но он бы выстрелил, либо идти по пути «Видродження», «Доверяй делам», - заметил руководитель Центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.