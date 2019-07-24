Нестор Шуфрич, народный депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь», заявил, что о завершении подведения итогов выборов в 105-м избирательном округе не может быть и речи.

«Я нахожусь на 105-м избирательном округе, где борется кандидат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Сергей Медведчук и представитель «Оппозиционного блока» Гриб, сотрудница киевского ДТЭК Рината Ахметова. Сегодня мы здесь изучаем обстоятельства подведения итогов голосования, и я шокирован количеством откровенных нарушений», — сказал Шуфрич в эфире телеканала «112 Украина».

В частности, он назвал нарушения и фальсификации в 105-м избирательном округе. «Еще во время подготовки избирательного процесса возбуждены уголовные дела по факту подкупа. В день голосования, в день подведения итогов уже определились следующие нарушения: количество бюллетеней в урнах превышает количество бюллетеней, которое было выдано, и не соответствует контрольным корешкам, и на некоторых участках превышает 5%. Также установлены факты голосования одних и тех же людей на разных участках — это традиционная технология челночников. Одному голосующему давали возможность проголосовать за других — это тоже зафиксировано нашими наблюдателями и членами комиссий, которые представляют нашего кандидата. Военные, которые имели право проголосовать только за партийные списки, голосовали и за мажоритарщиков», — рассказал народный депутат.

По его словам, сейчас этот факт описывается и будет представлен как еще одно доказательство того, что результат выборов в 105-м избирательном округе сфальсифицирован. «Кроме того, был зафиксирован беспрецедентный факт, когда уже после сдачи протокола в ОВК члены ДВК переписывали этот протокол... Даже откровенно признаются, как они будут подделывать результаты выборов. Я мог бы еще перечислять очень много нарушений, и еще раз говорю, я много видел разного во время выборов, но люди ко мне подходят и говорят: Нестор Иванович, что вы здесь за правду бьетесь? Здесь все куплено Ахметовым», — заявил Шуфрич.

Он сообщил, что представители «Оппозиционной платформы — За жизнь» посетят округа в Донецкой области, где похожая ситуация, где блокируется подведение итогов выборов. «Прекратите этот беспредел! Прекратите эти фальсификации, мы понимаем, что деньги решают все, что люди платят за «Роттердам+». Это создает сверхприбыли, это создает чувство вседозволенности, но обманывать людей, забирать реальный выбор мы не позволим. И еще раз обращаю внимание, что люди уже, несмотря на то, что они находятся под страшным давлением, не бояться говорить правду, что на самом деле происходит в городе Счастье, где находиться ДТЭКовская ТЕЦ и где люди просто говорят: здесь власть — Ахметов, поэтому здесь вы вряд ли правду найдете. Он все купил и по-другому не будет. Будет так, как хочет он», — подчеркнул политик.

Также он заявил, что информация на сайте ЦИК о том, что в 105-м избирательном округе завершен подсчет 100% голосов и установлен победитель выборов, не соответствует действительности.

«Ни о каком завершении подведения итогов выборов на 105-м округе и речи быть не может. Мы будем требовать уголовной ответственности всех, кто был задействован в передачи ложной информации с целью манипулирования. Цель тоже понятна — хотели деморализовать всех участников избирательного процесса и таким образом сказать людям: вот, в ЦВК уже приняли решение, выборы закончились, все свободны. Мы этого не позволим, для этого мы здесь, чтобы установить реальный результат, а если это не удастся — признать выборы недействительными. Это наша позиция. А оснований для того, чтобы признать выборы недействительными, достаточно», — заявил Шуфрич.