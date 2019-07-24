В Новоайдарский отдел полиции обратился член окружной избирательной комиссии № 105 (г. Счастье), который сообщил о возможном нарушении избирательного законодательства председателем ОИК. Об этом сообщает пресс-служба полиции Луганской области.

В сообщении заявитель отметил, что на сайте ЦИК уже есть результаты подсчета 100 процентов голосов на всех 6-ти избирательных участках, расположенных на избирательном округе №105 и установлены результаты выборов, но, по словам заявителя, обработка протоколов по результатам голосования на избирательных участках не проводилась.

Данный факт зарегистрирован.

На данный момент комиссией проводится пересчет голосов. Полицией было принято решение об усилении мер публичной безопасности вблизи окружной избирательной комиссии. На охрану общественного порядка задействовано 45 полицейских.

23 июля Центральная избирательная комиссия обработала 100% протоколов на 105 избирательном округе. Согласно результатам, Сергей Медведчук проиграл представительнице «Оппозиционного блока» Виктории Гриб.