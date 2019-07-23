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Единственная политическая сила, которую можно считать конструктивной оппозицией ко власти в Украине – это партия «Оппозиционная платформ – За жизнь», ставшая второй по итогам парламентских выборов в Украине, заявил политолог Сергей Годный в эфире телеканала «Россия 1».

«В Украине произошли выборы. Есть вопрос: кто будет оппозицией? Я вижу одну оппозицию – я вижу «Оппозиционную платформу – За жизнь», которая имеет четкий план по Донбассу. И она имеет определенную поддержку», - сказл он.

Более того, по словам эксперта, именно «Оппозиционная платформ – За жизнь» имеет реальный план достижения мира на Донбассе и выведения страны из затянувшегося кризиса, чего до сих пор (вопреки ожиданиям избирателей) так и не представила команда нового главы государства Владимира Зеленского.

«С маркетинговой точки зрения люди голосовали против прошлого за будущее… Они же (я имею ввиду команду действующего президента.) реально ничего не объяснили, ничего людям не показали, - отмечает политолог. - Они до сих пор говорят о том, что у них есть план. Но мы имеем один единственный план – «Оппозиционной платформы - За жизнь», который был презентован. О нем говорят и о нем знают».

Также Сергей Годный уверен, что именно мирный план-концепция Виктора Медведчука и «Оппозиционной платформы - За жизнь» позволят не только вернуть мир в Украину, но и уже сегодня способствует восстановлению диалоге между Киевом и Москвой.

«Он (мирный план-концепция – ред.) может нравиться, он может не нравиться, но он есть. И он является определенным триггером для того, чтобы за неделю до выборов президент Зеленский позвонил президенту Путину. Это знаковый телефонный разговор, - обратил внимание присутствующих в студии политолог. – Зеленский четко видит социологию, и он прекрасно понимает, что 84% украинцев за то, чтобы война была прекращена».
ForUm

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