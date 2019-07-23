На сайте Центральной избирательной комиссии размещена информация о том, что в 105-м избирательном округе (Луганская область) завершен подсчет 100% голосов и установлен победитель выборов. Эта информация не соответствует действительности. Об этом заявили в партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

«На самом деле обработаны данные только с четырех из шести участковых избирательных комиссий. В эту минуту продолжается заседание Окружной избирательной комиссии и результаты с двух участков продолжают обрабатываться. Заявляем, что информация, размещенная на сайте ЦИК, не соответствует действительности, а ее публикация является преступлением. Предполагаем, что в ночь с 22 на 23 июля 2019 года было произведено незаконное вмешательство в работу системы «Выборы», — говорится в заявлении.

В партии сообщили, что доказательством того, что информация не соответствует действительности и направлена на искажение результатов выборов, является и тот факт, что кандидат в народные депутаты Украины Сергей Медведчук обратился суд с иском о преступной халатности и превышении служебных полномочий членами комиссий избирательных участков №№ 441404 и 441405. Этот иск до сих пор не рассмотрен.

«Требуем от ЦИК опубликовать опровержение недостоверной информации по 105-му избирательному округу. Просим считать данное заявление информацией о совершении преступления», — отметили в «Оппозиционной платформе — За жизнь».