также в разделеВыборы
На 210 округе глава ОИК Соколовская фальсифицирует и срывает подсчет голосов в пользу Коровченко 18
В «Оппозиционной платформе — За жизнь» заявили о фальсификации результатов выборов в 105-м округе 33
Тимошенковец Евгений Яковенко на 52 округе организовал скупку голосов и фальсификацию выборов. Делом занимается СБУ 28
НСЖУ: Нардепы-«враги прессы» не проходят в Раду 29
ЦИК обработала 95% протоколов 117
ЦИК начала принимать протоколы с мокрыми печатями 24
В ЕС рассказали, чего ждут от новой Рады 38
ЦИК обработала более 90% протоколов 318
Турчинов: Значительная часть украинцев готова обменять свободу на уютное рабство 76
ЦИК обработала более 80% протоколов 2137
ОБСЕ: Выборы в Раду в целом прошли без злоупотреблений 27
«Слуга народа» намерена обжаловать результаты выборов в 10 округах 135
На Житомирщину отправили спецназ для транспортировки бюллетеней 65
ЦИК обработала более 65% протоколов 1798
Актер из «Квартала 95» победил на округе в Кривом Роге 283
За Надежду Савченко проголосовали 8 человек 197
В полиции рассказали, как реагировали на уголовные преступления в день выборов 32
Поддерживаемые Венгрией кандидаты проигрывают на Закарпатье 79

Историк и идейный проводник декоммунизации Владимир Вятрович может не попасть в Верховную Раду 9 созыва с партией «Европейская солидарность».

По результатам обработки 93,57% протоколов избирательных комиссий, «Европейская солидарность» получает 8,12% поддержки и идет четвертой, пишет Украинская правда.

В пересчете на места в парламентском зале, по списку «Европейская солидарность» будет 23 мандата.

А значит, могут не попасть в парламент и 24-й номер списка Наталья Бойко (заместитель министра энергетики и угольной промышленности по вопросам евроинтеграции), и 25-й номер списка Владимир Вятрович (глава Украинского института национальной памяти).
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/лето/осень
2648 грн.
43
Теги