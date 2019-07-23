Официальный Киев ревностно относится к роли председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука в процессе обмена украинских граждан, удерживаемых на неподконтрольных территориях. Поэтому экс-представитель Украины в Трехсторонней контактной группе сам отказывается участвовать в таких переговорах. Однако при этом он продолжит заниматься освобождением людей в одностороннем порядке, заявил Виктор Медведчук в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Во-первых, вопросами обмена должна заниматься официальная власть - господин Зеленский, как президент страны, и его команда. Это исключительная функция власти. Они очень ревностно относятся по отношению ко мне и к моим возможностям, к моему ресурсу договариваться по обменам. Поэтому я заявил еще 2 месяца тому назад, что не собираюсь заниматься обменами, - отметил Медведчук. – Во-вторых, я продолжу заниматься вопросами освобождения наших граждан как в Донецке и Луганске, так и тех, кто отбывает наказание на территории Российской Федерации, настолько, насколько мне это удастся».

Политик объяснил, что уже несколько лет к нему обращаются родственники лиц, удерживаемых в ОРДО и ОРЛО либо отбывающих наказания в российских тюрьмах. И он, со своей стороны, делает все возможное, чтобы вернуть людей домой, в семьи. «Недавно были освобождены четыре человека. Их родственники годами просили, чтобы я помог, - делится Медведчук. - Я занимался тогда обменами по просьбе господина Порошенко. И у меня получалось (освободил 489 человек, уже с этими четырьмя). Получается сейчас. И если получится завтра - я других тоже освобожу».

По словам председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», чтобы провести обмен «всех установленных на всех установленных» необходима лишь политическая воля главы украинского государства. Однако власть до сих пор не добилась возвращения в Украину ни одного пленного.

«Я публично заявил 2 месяца назад, что обмен «всех установленных на всех установленных» можно сделать за 5-7 дней. Потому что эти списки давно готовы, они давно изучались, - напомнил Виктор Медведчук. - Действующий президент Зеленский мог по этому пути пойти, но до сих пор не пошел. Воз и ныне там. …Хотя, чтобы провести обмен «всех установленных на всех установленных» достаточно политической воли господина Зеленского».