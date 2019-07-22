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В Верховной Раде IX созыва «Оппозиционная платформа – За жизнь» не видит своим политическим партнером пропрезидентскую партию «Слуга народа», не намерена вступать в коалицию с провластной фракцией и продолжит отстаивать уже заявленный в ее программе путь на смену внешнеполитического, внешнеэкономического вектора Украины ради финансового благополучия граждан и восстановления мира на Донбассе. Об этом заявил в интервью радиостанции «Эхо  Москвы» председатель полсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.

«Наша идеология сегодня не позволяет входить в коалицию с партией «Слуга народа». Мы будем главной оппозиционной силой в парламенте, - сказал он. Мы будем отстаивать те принципы, которые заложены в нашей программе. В этом мы видим и свои возможности, и свой путь и свою борьбу».

При этом политик отметил, что не собирается отказываться от встреч с президентом Владимиром Зеленским: «Если возникнет необходимость, он может планировать или предлагать встречу. Если будет просьба такая, обращение президента Украины, естественно, разве я могу отказать?»

Кроме этого, господин Медведчук признался: несмотря на то, что «Оппозиционная платформа – За жизнь» показала второй результат в ходе голосования избирателей, политсила не рассчитывает на министерские портфели в новом Кабинете Министров Украины. «С учетом того, что наша фракция будет оппозиционной, мы не рассчитываем на должности правительства. Это прерогатива коалиции, которую создаст партия «Слуга народа» или сама, или со своими политическими партнерами, которыми мы не можем быть априори, - уточнил он. - А вот в парламенте нашей фракции, наверное, должны быть предусмотрены те или иные должности. Хотя были случаи, особенно при господине Порошенко, когда оппозиции вообще не имела никаких постов, ни в комитетах, ни в других образованиях Верховной Рады Украины. У нас в Украине бывает и такое».

На просьбу журналистов радиостанции «Эхо Москвы» прокомментировать нападки прозападных политиков, навесивших на «Оппозиционную платформу – За жизнь» ярлык «пятой колонны в Украине» и повсеместно спекулирующих этой темой, Медведчук парировал: «Это бред, который не требует комментирования. Сомневаюсь, что они вообще знают, что собой представляет 5-я колонна. Это бред наших оппонентов, которые продолжают с нами борьбу. Хорошо понимаем, что мы для них как кость в горле. Но эта кость в их горле будет расти!».

 
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