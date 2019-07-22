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Виктор Медведчук может стать лидером самой сильной оппозиционной партии в Верховной Раде после внеочередных парламентских выборов в Украине. Об этом пишет немецкий журнал Der Spiegel.

Издание напоминает, что Виктор Медведчук 18 июля посетил Санкт-Петербург, где провел встречу с российским президентом Владимиром Путиным. «Смысл ясен: если через пять лет после начала войны на Донбассе можно улучшить плохие отношения с Россией и принести мир, то это будет не новый президент Владимир Зеленский, а он, Виктор Медведчук», — говорится в статье.

Отмечается, что партия Медведчука «Оппозиционная платформа — За жизнь» накануне парламентских выборов имела 10–14% поддержки и находится на втором месте среди партий. «Этого достаточно, чтобы партия Медведчука стала самой сильной оппозиционной партией в парламенте, даже если разрыв с ведущей «Слугой народа» президента Владимира Зеленского будет велик», — указывает Der Spiegel.

Журнал пишет, что официально Медведчук лишь на третьем месте в партийном списке, а главным кандидатом является Юрий Бойко, однако без Медведчука, который более 20 лет занимается украинской политикой, партия не получила бы такой поддержки.

«Ему удалось сформировать политическую силу, которая сейчас проходит в парламент. У Медведчука есть решающее конкурентное преимущество: у него есть доступ к Путину. Российский лидер — крестный отец младшей дочери Медведчука. По этой причине бывший украинский лидер Петр Порошенко изначально использовал эту связь для обмена заключенными», — указывает Der Spiegel.          
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