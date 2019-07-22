20% украинцев отдали свои голоса за партии, которые «олицетворяют реванш и возвращение к России». Об этом в своем блоге написал экс-секретарь СНБО Александра Турчинова.



«Что поражает - это результат ОПЗЖ и еще нескольких пророссийских проектов, которые не преодолели проходной барьер. Около 20% украинцев отдали свои голоса за эти политические силы, которые имеют разные названия, но олицетворяют реванш и возвращение к России. Это первые выборы, когда пророссийские антиукраинские силы получили такое большое количество голосов после февраля 2014 года», - отметил он.

«К большому сожалению, это является свидетельством того, что значительная часть наших сограждан готова обменять свободу и ответственность на сытое и уютное рабство. Их не научила история нашей страны и всего человечества, сытого и уютного рабства не бывает. Рабы всегда в нужде, битые и обреченные на уничтожение. Моисей водил свой народ 40 лет по пустыне, пока не умер последний, кто готов обменять свободу на рабскую долю. Сколько же нужно лет нашей стране?» - написал Турчинов.

Напомним, 21 июля в Украине состоялось голосование на внеочередных парламентских выборах.

По данным Центризбиркома, явка избирателей составила 49,84%.

По результатам обработки 82% протоколов, партия «Слуга народа» набирает 42,90% голосов, «Оппозиционная платформа - За жизнь» - 12,95%, «Европейская солидарность» - 8,31%, «Батькивщина» - 8,11%, «Голос» – 6,05%.