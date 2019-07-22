«Слуга народа» в новоизбранном парламенте готова сотрудничать с теми партиями, которые «разделяют ее видение». Об этом в студии Радио Свобода сказал член партии, который предварительно был избран народным депутатом, Денис Монастырский.

Он заявил, что основным оппонентом президентской партии считает «Оппозиционную платформу - За жизнь» Виктора Медведчука и Юрия Бойко.

«Оппонентами в нашей борьбе будут такие мощные силы, как «Оппозиционная платформа - За жизнь», где политический опыт измеряется временем дольше, чем года рождения некоторых наших народных депутатов», - отметил он, добавив, что ОПЗЖ «априори» не будет союзником «Слуги народа».

На вопрос ведущего, возможно ли сотрудничество с другими политическими силами, Монастырский ответил утвердительно относительно таких партий, как «Голос» Святослава Вакарчука, «Батькивщина» Юлии Тимошенко и «Европейская солидарность» бывшего оппонента Зеленского на президентских выборах, пятого президента Петра Порошенко.

«Возможно (сотрудничать с «ЕС» - ред.), по отдельным проектам, там, где будет поддержка. Потому что направление движения в ЕС и НАТО, как бы ни пыталась его присвоить определенная сила – оно останется мейнстримом работы парламента 9 созыва. В частности множество законопроектов, представленных правительством Гройсмана, не стали законами. Это все должно быть пересмотрено, и я думаю, что те законопроекты, которые приближают нас к Европе, будут поддержаны. Сила, которая позиционирует себя как «ЕС», должна включаться в эту работу тоже», - сказал политик.

Он также повторил слова Зеленского о том, что премьер-министром Украины должен стать «новый человек».

Как сообщал ForUm, в воскресенье, 21 июля, в Украине состоялись внеочередные парламентские выборы.

По данным Центризбиркома, явка избирателей составила 49,84%.