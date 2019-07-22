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По результатам обработки 35,51% электронных протоколов, в парламент проходят партии «Слуга народа» (42,19% голосов избирателей), «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) – 12,7%, «Европейская солидарность» – 8,71%, ВО «Батькивщина» – 8,15%, «Голос» – 6,39%.

Согласно данным на сайте ЦИК, пока не преодолевают 5%-й барьер Радикальная партия – 3,94%, «Сила и честь» с 3,73% голосов, «Оппозиционный блок» – 3,23%, и ВО «Свобода» – 2,34%.

У партии Шария – 2,25% голосов, «Украинской стратегии Гройсмана» -  2,18%,

Напомним, по данным Национального экзит-пола, в Верховную Раду Украины проходят пять политических партий: «Слуга народа» - 44,2%, «Оппозиционная платформа - За жизнь» - 11,4%, «Европейская Солидарность» - 8,8%, Всеукраинское объединение «Батькивщина» - 7,4%, «Голос» - 6,5%.
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