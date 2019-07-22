На брифинге, посвященном результатам голосования на выборах в ВР, председатель Политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук назвал стратегические задачи партии в Верховной Раде нового созыва.

«Сегодня, безусловно, мы полны планов. Мы полны конкретных идей, которые будем реализовывать. Это и мир в нашей стране. Это кардинальные изменения экономического курса. Это улучшение уровня благосостояния. Это построение успешной страны. Но пока мы проходим стадию борьбы и будем бороться сейчас за подсчет голосов, будем бороться за наших кандидатов на мажоритарных округах, потому что там тоже разразилась сегодня жестокая и, к сожалению, грязная борьба в отношении наших кандидатов от партии и в отношении нашей партии», — заявил Медведчук на брифинге.

Также он отметил, что та грязная кампания, которая велась в отношении партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», шла от «Оппозиционного блока». «Эти нарушения идут в первую очередь от так называемых бывших наших коллег — «Оппозиционного блока», который, к сожалению, занял очень грязную нишу в своей борьбе против нас. В первую очередь против нас… Но я думаю, что ничего им с рук не сойдет», — подчеркнул политик.

Также Медведчук сообщил, что у «Оппозиционной платформы — За жизнь» есть кандидат в премьер-министры — это Юрий Бойко. «Вы знаете о том, что неоднократно этот вопрос задавался в социологических исследованиях. И все социологические исследования на эту тему (все абсолютно, а их было 4 или 5) говорили о том, что на первом месте именно люди предоставляли доверие и считали, что господин Бойко может быть премьер-министром», — заявил председатель Политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь».

Комментируя сотрудничество с Зеленским в вопросах достижения мира, Виктор Медведчук отметил: «Неужели вы думаете, что, если Зеленский реально будет делать шаги в сторону мира, для мирного урегулирования, для выполнения Минских соглашений, мы будем в стороне стоять? И мы будем делать все необходимое для того, чтобы мир наступил. Мы будем голосовать за законы, которые предусмотрены политической частью Минских соглашений», — заявил Медведчук.

Согласно данным экзит-полов на 20.00, за партию «Слуга народа» проголосовали 46,78% избирателей, за «Оппозиционную платформу — За жизнь» — 16,22%, за «Европейскую солидарность» — 7,77%, за ВО «Батькивщина» — 6,92%, за «Голос» — 4,43%.