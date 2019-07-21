также в разделеВыборы
Национальный экзит-пол: В Раду проходят 5 партий 31
В ЦИК сообщили о явке избирателей за рубежом 15
МВД ожидает явку избирателей на уровне 45-50% 31
В Антарктиде завершилось голосование в Верховную Раду 11
Во Львове пенсионерка пыталась съесть свои бюллетени 21
Кучма проголосовал за «новые силы» 17
Вакарчук прокомментировал создание возможной коалиции 39
Украинцы в США начали голосование 19
Денисова заявила о нарушениях в Лукьяновском СИЗО во время голосования 32
ЦИК обнародовала новые данные о явке 136
В Кировоградской области избирательная комиссия использует кастрюлю вместо сейфа 39
Полиция открыла первые уголовные производства из-за нарушений на досрочных выборах в Раду 29
Порошенко с семьей проголосовал на досрочных выборах 67
Выборы в Раду завершились на первом заграничном участке 28
Зеленский проголосовал на внеочередных выборах в Раду 51
В Донецкой области «заминировали» 14 участков 32
ЦИК обнародовала первые данные о явке 109
За выборами наблюдает 1050 иностранных наблюдателей и 11 представителей СМИ 58

В Верховную Раду IX созыва проходят пять партий. Такие результаты экзит-пола центра «Социс» и КИУ на внеочередных парламентских выборах 21 июля, сообщает 112 Украина.  

По данным экзит-пола, в парламент проходят партии: 

«Слуга народа» Дмитрия Разумкова - 44,7% голосов избирателей;

«Оппозиционная платформа - За жизнь» Юрия Бойко, Вадима Рабиновича и Виктора Медведчука - 12,2% голосов избирателей;

«Европейская солидарность» Петра Порошенко - 8,5% голосов избирателей;

ВО «Батькивщина» Юлии Тимошенко - 7,6% голосов избирателей; 

«Голос» Святослава Вакарчука - 5,9% голосов избирателей. 

Центр социальных и маркетинговых исследований «Социс» совместно с Комитетом избирателей Украины опросили около 14 тыс. избирателей по всей территории Украины (за исключением территории АР Крым и неподконтрольной украинской власти территории Луганской и Донецкой областей). В выборку случайным образом были отобраны 360 избирательных участков, на которых проводилось исследование. Теоретическая погрешность составляет 1,3%.

Сейчас обнародованы данные по состоянию на 18:00. Окончательные данные экзит-пол обнародует в 22:00. 

Напомним, по данным Национального экзит-пола по состоянию на 18:00 в Верховную Раду Украины проходят пять политических партий. Так, за партию «Слуга народа» проголосовали 43,9% избирателей, за партию «Оппозиционная платформа - За жизнь» - 11,5%, за партию «Европейская солидарность» - 8,9%, за партию «Батькивщина» - 7,6%, за партию «Голос» - 6,3% избирателей.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

14
Теги