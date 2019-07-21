В Верховную Раду IX созыва проходят пять партий. Такие результаты экзит-пола центра «Социс» и КИУ на внеочередных парламентских выборах 21 июля, сообщает 112 Украина.

По данным экзит-пола, в парламент проходят партии:

«Слуга народа» Дмитрия Разумкова - 44,7% голосов избирателей;

«Оппозиционная платформа - За жизнь» Юрия Бойко, Вадима Рабиновича и Виктора Медведчука - 12,2% голосов избирателей;

«Европейская солидарность» Петра Порошенко - 8,5% голосов избирателей;

ВО «Батькивщина» Юлии Тимошенко - 7,6% голосов избирателей;

«Голос» Святослава Вакарчука - 5,9% голосов избирателей.

Центр социальных и маркетинговых исследований «Социс» совместно с Комитетом избирателей Украины опросили около 14 тыс. избирателей по всей территории Украины (за исключением территории АР Крым и неподконтрольной украинской власти территории Луганской и Донецкой областей). В выборку случайным образом были отобраны 360 избирательных участков, на которых проводилось исследование. Теоретическая погрешность составляет 1,3%.

Сейчас обнародованы данные по состоянию на 18:00. Окончательные данные экзит-пол обнародует в 22:00.

Напомним, по данным Национального экзит-пола по состоянию на 18:00 в Верховную Раду Украины проходят пять политических партий. Так, за партию «Слуга народа» проголосовали 43,9% избирателей, за партию «Оппозиционная платформа - За жизнь» - 11,5%, за партию «Европейская солидарность» - 8,9%, за партию «Батькивщина» - 7,6%, за партию «Голос» - 6,3% избирателей.