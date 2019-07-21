Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук представил реалистичный план по урегулированию кризиса на Юго-Востоке Украины — именно с этим эксперты сегодня связывают резкий рост поддержки партии в Украине. Об этом говорится в сюжете НТВ.

Сообщается, что, согласно опросам общественного мнения перед выборами в Верховную Раду, партия Медведчука «Оппозиционная платформа — За жизнь», в которую он вступил год назад, может стать второй после «Слуги народа» политической силой в парламенте.

«Не исключено, что при решении сложных вопросов, особенно конституционных, будет необходимо взаимодействие партии президента с партией Бойко, Медведчука и Рабиновича. Поэтому представляются поспешными и безответственными слова первого помощника украинского президента Сергея Шефира, что, мол, в администрации Зеленского не нуждаются в Викторе Медведчуке», — сообщает телеканал.

Как отметил сооснователь «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко, Медведчук выполняет очень важную гуманитарную миссию. «Это мой коллега… И сегодня он выполняет очень важную гуманитарную миссию, освобождая пленных. И он вступил в прямые переговоры с непризнанными республиками…» — сказал Бойко.

СМИ отмечают, что даже противники Медведчука не могут не признать его авторитет и профессионализм. В частности, при Порошенко Виктор Медведчук благодаря особым отношениям с Кремлем являлся посредником в диалоге с РФ, благодаря ему были обменяны порядка 300 военнопленных с той и другой стороны.

«Новая власть, заявившая о намерении добиться мира на Донбассе, ревниво отнеслась к действиям Медведчука, добившегося освобождения в качестве жеста доброй воли военнослужащих украинской армии и вообще предлагающего собственный план урегулирования ситуации на Донбассе. По задумке Медведчука, народным республикам должна быть обеспечена автономия со своим парламентом, конституцией и свободной экономической зоной сроком на 10 лет. Это, по мнению политика, соответствует Минским соглашениям и видению Евросоюза по Донбассу», — сообщает НТВ.

Телеканал напоминает, что в начале 2000-х Медведчук три года возглавлял президентскую администрацию Кучмы, был вторым лицом в стране. По работе он тесно общался со своим коллегой, главой администрации Путина Дмитрием Медведевым, а также с самим российским президентом.

«Мало кто умеет так хорошо говорить, формулировать свои мысли, мало кто так хорошо осведомлен в мельчайших деталях о внутренних и мировых делах. Такой опыт, как у Медведчука, просто поражает. И мало кому другому так доверяют в России… Виктор Медведчук и его товарищи, которые войдут в результате выборов в Раду, искренне хотят восстановить отношения с Россией», — сообщает НТВ.

«Врага не получите. Если произойдет реинтеграция на тех условиях, которые реализованы в Минских соглашениях, я думаю, агрессивное отношение в Украине по отношению к России пойдет на спад. Я в это искренне верю», — отметил Виктор Медведчук.