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Правильным курсом для Украины станет улучшение отношений с Россией, которые стремительно ухудшились с 2014 года.  Об этом в интервью одному из крупнейших международных агентств информации и новостей Associated Press заявил Виктор Медведчук, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

«Если мы не восстановим экономические прагматические отношения с Россией... тогда у нас нет шансов преодолеть экономический кризис, который продолжается и обостряется», — заявил Медведчук AP.

Он предлагает, что ключевым шагом к улучшению отношений с Москвой стало бы для Украины предоставление автономии районам, контролируемым ополченцам на востоке, и амнистия. Также Медведчук сообщил, что Украина может получить 25% скидки на импорт природного газа из России, если предпримет шаги, которые устраивают Кремль.

Кроме того, напоминает агентство, Медведчук также вызвал волнения, когда контролируемый им телеканал попытался организовать телемост с российским государственным каналом — позже телемост был отменен.

Как пишет Associated Press, партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» во главе с Виктором Медведчуком занимает, согласно опросам, второе место на предстоящих внеочередных парламентских выборах в Украине.
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