Президент РФ Владимир Путин приветствует привлечение европарламентариев председателем политсовета партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» Виктором Медведчуком к реализации его мирного плана. Об этом заявил глава РФ на встрече с украинским политиком в Петербурге, куда Медведчук прибыл после визита в Страсбург, чтобы поделиться впечатлениями от посещения Европарламента.

«Ну, прежде всего, спасибо, что Вы сочли возможным приехать проинформировать о результатах своих встреч в Страсбурге. Я думаю, что подключение европейских партнеров, они так или иначе задействованы в этом, с первых шагов даже, к сожалению, с первых шагов конфликта, который вылился, в конце концов, в то, что мы видим сейчас на Донбассе, подключение европейских партнеров весьма позитивным является делом, и мы это всячески приветствуем», – сказал Путин.

Он также одобрил, что мирный план Медведчука основан на минских соглашениях.

«А то, что Ваше предложение основано на Минских соглашениях, мы приветствуем вдвойне и, безусловно, будем всячески поддерживать любые политические силы, которые двигаются в этом направлении», – отметил Путин.

По его словам, также является чрезвычайно важным полноценное восстановление российско-украинских отношений.

«Вопрос восстановления, полноценного восстановления российско-украинских отношений, также для нас является чрезвычайно важным, и мы будем сотрудничать с любой политической силой, в том числе Вашей политической силой, по восстановлению полноформатных отношений между Россией и Украиной. Это касается и вопросов решения проблем на Донбассе, это касается наших двусторонних отношений в экономической сфере. Разумеется, правительство мне докладывает о ваших встречах и обсуждаемых темах. Я думаю, что все, о чем вы говорили с председателем правительства РФ, с представителями экономического и энергетических блоков, - это все вполне реализуемо. Мы об этом с вами неоднократно тоже говорили. Поэтому будем работать», – констатировал Путин.

Напомним, 18 июля президент Российской Федерации Владимира Путина провел встречу с председателем Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком, в которой принял участие президент Беларуси Александр Лукашенко. Ключевым моментом встречи стало обсуждение представленного Виктором Медведчуком в Европарламенте мирного плана как фундамента урегулирования конфликта на Востоке Украины.

Во встрече с Виктором Медведчуком в Европарламенте приняли участие депутаты Европарламента, представляющие Великобританию, Францию, Германию, Венгрию, Болгарию, Испанию, Латвию, Словакию.