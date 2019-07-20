Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук рассказал президенту РФ Владимиру Путину, как представил мирный план-концепцию в Европарламенте 17 июля. Встреча Медведчука и Путина состоялась сегодня в Санкт-Петербурге, передает 112 Украина.

«Все это сопровождалось желанием и решимостью этих людей (евродепутатов, - ред.) помочь сделать так, чтобы мир в Украине наступил, и боевые действия на юго-востоке моей страны были прекращены. И этот интерес был, я скажу, не искусственным, это был искренний и продуктивный разговор, и самое важное, это отмечали депутаты Европарламента, что произошел момент, когда мы покончили с монополией партии войны, которая была при власти господина Порошенко, давать там информацию в отношении ситуации в Украине. Вот эта монополия – она была завершена, потому что вчера депутаты Европарламента услышали точку зрения другой части Украины, точку зрения партии мира, точку зрения того, как необходимо сегодня поступить для того, чтобы мир действительно наступил», - сказал Медведчук.

Также он отметил, что реакция евродепутатов его весьма вдохновила.

«В том плане, что в новоизбранном Европарламенте много людей не просто заинтересованы, не просто знают ситуацию, в знают даже историю Украины, что меня вообще поразило, потому что когда представляли меня и то, о чем я собираюсь говорить, то указывали такие исторические факты, что, я думаю, даже граждане Украины не все знают. Но они построили это на параллелях, представитель Франции и представитель Великобритании. И это очень важный момент, я считаю, что это большой серьезный шаг по пути мира в Украине», - резюмировал Виктор Медведчук.

Напомним, 18 июля Виктор Медведчук по приглашению Владимира Путина посетил Санкт-Петербург. В ходе встречи Владимир Путин, Александр Лукашенко и Виктор Медведчук обсудили вопросы экономического сотрудничества и развития торгово-экономических отношений между странами.

Отмечается, что мирный план, представленный Медведчуком в Европарламенте 17 июля разрушает монополию «партии войны» и дает понимание того, как можно установить мир в Украине. «Установить его можно только в результате переговоров, прямого диалога, диалога Киева с Донецком, с Луганском и с Москвой. Я об этом сегодня подробно рассказывал. Это детально изложено в Плане-концепции нашей партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», и мы считаем, что он станет тем механизмом, который может решить и реализовать Минские соглашения. И сегодня эта информация сполна донесена до тех европарламентариев, которые этим интересуются, то есть, мне кажется, они услышали то, что мир в Украине является реальным», — отметил Медведчук.