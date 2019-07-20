Представив свой мирный план в Европарламенте, глава политсовета «Оппозиционной платформы - За жизнь» Виктор Медведчук продемонстрировал, что умеет работать не только на российском, но и на европейском направлении, пишет в блоге политический обозреватель Максим Панченко.

«Долгие годы, фактически с начала войны в Донбассе, монополия на переговоры с Европой и донесение до неё своей позиции, принадлежала «партии войны». Тогдашний президент Порошенко, глава МИДа Климкин и многие другие провластные политики регулярно - из месяца в месяц, из года в год - ездили в Европу и рассказывали своим европейским коллегам о «российской агрессии», успехах в проведении реформ и отсутствии проблем со свободой слова в Украине», - характеризует ситуацию журналист.

Поездка Медведчука и презентация мирного плана в Европарламенте стала внешнеполитическим прорывом для украинской «партии мира», пишет Панченко.

«Поэтому поездка одного из лидеров «Оппозиционной платформы» в Страсбург и презентация мирного плана для Донбасса стала внешнеполитическим прорывом для украинской «партии мира», - уверен он.

«Тезисно ключевые пункты мирного плана Медведчука - это прямые переговоры в четырехугольнике «Киев - Донецк - Луганск - Москва», предоставление особого статуса Донбассу (свой парламент, свое правительство и т.д.), амнистия участникам боевых действий. Что важно — на эти условия согласны и Донецк, и Луганск, и Москва, без согласия которых никаких соглашения на могут быть реализованы», - подчеркнул политический обозреватель.

Максим Панченко подчеркивает, что депутаты Европарламента услышали позицию Медведчука и его соратников.

«И что ещё более важно — депутаты Европарламента услышали позицию Медведука и его соратников из «партии мира». Так, присутствующий на встрече Николя Бе, вице-президент влиятельной парламентской группы евроскептиков «Идентичность и демократия», назвал план-концепцию по восстановлению мира на Донбассе «наиболее реалистичным после подписания Минских соглашений», - процитировал журналист.

Максим Панченко также обратил внимание и на поездку экс-президента Петра Порошенко в Страсбург. По словам Панченко, делегация Порошенко на фотографиях производит «гнетущее впечатление».

«А стоящая рядом Ирина Геращенко в спортивном костюме вообще создавала впечатление, что это не делегация, а подтанцовка из клипа группы ВВ «У клюбі будуть танці», - с юмором написал политический обозреватель Максим Панченко.

Напомним, что 18 июля Виктор Медведчук по приглашению Владимира Путина посетил Санкт-Петербург. Президент Российской Федерации провел встречу с председателем Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком, в которой принял участие президент Беларуси Александр Лукашенко.

В ходе встречи Владимир Путин, Александр Лукашенко и Виктор Медведчук обсудили вопросы экономического сотрудничества и развития торгово-экономических отношений между странами. Ключевым моментом встречи стало обсуждение представленного Виктором Медведчуком в Европарламенте мирного плана как фундамента урегулирования конфликта на Востоке Украины.