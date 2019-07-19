Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию кандидата в народные депутаты от политической партии «Оппозиционный блок – За жизнь» под номером 44 Дмитрия Торнера, сообщили ForUm’у в пресс-службе ЦИК.

Отмечается, что компетентными органами комиссии было сообщено о возможном незаконном оформлении кандидатом в народные депутаты Украины Торнером ряда паспортных документов, что может свидетельствовать о его незаконном пребывании в гражданстве Украины.

По данным ЦИК, на письма комиссии от 17 июля 2019 года и от 18 июля 2019 года относительно оснований документирования паспортами гражданина Украины и наличия оснований приобретения гражданства Украины Торнером (Мальченком, Грозным) Димитрием (Дмитрием) Григоровичем поступил ответ Государственной миграционной службы Украины, в которой было указано, что по результатам служебных проверок оснований оформления ряда паспортов гражданина Украины указанные документы признаны такими, которые оформлены с нарушением требований законодательства и в соответствии с Порядком оформления, выдачи, обмена, пересылки, изъятия, возвращения государству, признание недействительным и уничтожение паспорта гражданина Украины являются недействительными и подлежат изъятию и уничтожению.

С заявлением о получении гражданства Украины в установленном порядке Торнер (Мальченко, Грозный) Дмитрий Григорьевич в Государственную миграционную службу Украины не обращался.

В свою очередь на запросы Комиссии от 18 июля 2019 года по предоставлению сведений о документировании паспортом гражданина Украины для выезда за границу кандидата в народные депутаты Украины Торнера Д.Г., а также о наличии у него гражданства Украины Государственная миграционная служба Украины сообщила, что по имеющимся данным ЕИАС управления миграционными процессами Государственной миграционной службы Украины Торнер (предыдущие фамилии – Мальченко, Грозный) Дмитрий (предыдущее имя – Дмитрий) Григорьевич, 28 августа 1980 года рождения, был документирован соответствующими паспортами гражданина Украины для выезда за границу, которые по состоянию на сегодня является недействительными, в частности паспорт гражданина Украины для выезда за границу, выданный 7 июня 2019 года, согласно заключению служебной проверки признано недействительным и подлежащим изъятию.

Также Государственная миграционная служба Украины отметила, что по имеющимся учетам территориальных органов ГМС Украины Торнер по вопросам приобретения гражданства Украины в установленном порядке не обращался, оснований считать его гражданином Украины нет.

В ЦИК подчеркнули, что указанное свидетельствует, что Торнер не является гражданином Украины, а следовательно, им не соблюдены требований, установленных частью второй статьи 76 Конституции Украины, частью первой статьи 9 избирательного закона.

Учитывая изложенное, комиссия отменила регистрацию кандидата в народные депутаты Украины Торнера.

Напомним, ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и и. о. председателя СБУ Иван Баканов обратились к ЦИК с просьбой отменить регистрацию Торнера.