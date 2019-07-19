Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и и. о. председателя СБУ Иван Баканов обратились к председателю ЦИК Татьяне Слипачук с информацией относительно кандидата в народные депутаты от списка политической партии «Оппозиционный блок - За жизнь» с номером 44 Дмитрия Торнера, который является фигурантом ряда уголовных производств и сфальсифицировал данные о себе, сообщает пресс-служба МВД.

По материалам собранным МВД и СБУ, Главным следственным управлением Национальной полиции 19 июля 2019 открыты уголовные производства по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 358 «Использование поддельных документов» и ч. 1 ст. 332-2 «Незаконное пересечение государственной границы» УК Украины.

В МВД подчеркнули, что в ходе досудебного расследования установлено, что лицо, которое в настоящее время представляется Дмитрием Григорьевичем Торнером, 1980 года рождения, начиная с 2007 года на основании поддельных документов получило 5 паспортов гражданина Украины на различные фамилии и с разными анкетными данными, а также 4 паспорта гражданина Украины для выезда за границу, с которыми осуществляло незаконное пересечение государственной границы.

Согласно имеющейся у МВД информации, Дмитрий Торнер, фактически является гражданином Республики Молдова Некрасовым Дмитрием Григорьевичем, 28.08.1980 года рождения, который находился в розыске правоохранительных органов этой страны за совершение преступления, предусмотренного ст. 317 (Побег из мест заключения) УК Республики Молдова.

18 июля 2019 по результатам проверки Государственной миграционной службы Украины законности процедуры оформления вышеуказанных паспортных документов все указанные паспорта гражданинп Украины признаны недействительными и подлежащими изъятию и уничтожению.

«Поэтому Некрасов Дмитрий Григорьевич, имея уголовное прошлое, сменил свою настоящую фамилию с целью избежания уголовной ответственности и создания положительного имиджа на территории Украины, как честного и добропорядочного человека», – говорится в сообщении.

Досудебное расследование в указанных уголовных производствах продолжается.

Аваков и Баканов призывают ЦИК на основании предоставленной информации срочно принять соответствующее решение, предусмотренное действующим законодательством Украины.