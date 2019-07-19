Реакция главы президентской партии «Слуга народа» Александра Разумкова на визит председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука в Страсбург, где политик, представляющий интересы миллионов украинцев, презентовал мирный план нашей партии, свидетельствует: власть перешла черту. Об этом заявили в партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

«Когда лидер президентской партии говорит о визите Виктора Медведчука: «Президент не предлагал, не давал на это согласия и не давал разрешения на проведение таких действий со стороны любого политика, который не отвечает за внешнюю политику нашего государства» — становится ясно, что власть стремится диктовать, кому, с кем и о чем можно говорить на международной арене. Это циничная и неприкрытая попытка использовать информационную монополию «партии войны» для навязывания Западу удобной украинской власти картины событий в стране», — говорится в заявлении.

В партии отметили, что еще немного — и власть будет требовать, чтобы любая встреча в Вашингтоне, Париже, Берлине или Москве проходила исключительно с ведома и одобрения окружения президента. «Слова главы провластной партии о том, что ГПУ или СБУ должно давать оценку визиту Виктора Медведчука в Европарламент, где на встрече с европарламентариями от Великобритании, Франции, Германии, Венгрии, Болгарии, Испании, Латвии, Словакии был представлен План-концепция урегулирования кризиса на Юго-Востоке Украины, который является частью программы нашей партии, говорит о беспрецедентном непрофессионализме и политической ангажированности господина Разумкова», — считают в «Оппозиционной платформе — За жизнь».

Также в партии напомнили представителям президентской партии, что фундаментом плана-концепции являются Минские соглашения, утвержденные Резолюцией Совета Безопасности ООН № 2202 от 17 февраля 2015 года. Данный документ соответствует декларации «нормандского формата» и действующему законодательству Украины: именно поэтому все попытки Генпрокурора Юрия Луценко обвинить Виктора Медведчука в посягательстве на территориальную целостность Украины и в государственной измене потерпели полный провал.

«Однако новая власть решила идти проторенным путем своих предшественников, в полную мощь используя репрессивную машину и грязные методы ведения политической борьбы. «Зе!Команда» — в духе команды Порошенко — пытается сохранить монополию на донесение информации — как до граждан Украины, так и до мирового сообщества. Отсюда наступление на независимые СМИ, отсюда угроза репрессиями политику и общественному деятелю, который осмелился представить отличающуюся от официальной позицию по ситуации на Донбассе. Мы призываем Европарламент дать оценку украинской власти, которая хочет регулировать, кому можно разговаривать с евродепутатами», — заявили в «Оппозиционной платформе — За жизнь».